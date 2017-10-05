banner181

banner213
banner210
Ana SayfaEkim-17

Aksa Jeneratör’den Irma Kasırgası mağdurlarına destek

05 Ekim 2017 Perşembe 15:35
Bu haber 705 kez okundu

Aksa Jeneratör, ABD’nin Güneydoğu sahillerini vuran ve son yılların en şiddetli kasırgası olan Irma Kasırgası için bölge halkına enerji desteği sağlıyor. Aksa Jeneratör, kasırga mağduriyetinin giderilmesi için bölgede bulunan 7 bin jeneratöre servis desteği veriyor.

Aksa Jeneratör'den Irma Kasırgası mağdurlarına destek
ABD’nin Güneydoğu sahillerini vuran ve son yılların en şiddetli kasırgası olan Irma Kasırgası birçok alanda yaşamı felç etti. Karayip adalarının ardından ABD’ye ulaşan Irma Kasırgası, yerleşim altyapısına ciddi zarar verdi. Özellikle elektrik tesisatlarına ciddi hasar veren Irma kasırgası sonrası yerel halk, özellikle jeneratör kullanarak günlük yaşamına devam etmeye çalışıyor. Bölge’de faaliyet gösteren Türk firmalarından olan Aksa Jeneratör’ün ABD Ülke Müdürü Anıl Üstün, kasırga ile ilgili bölgedeki durumun tam bir felaket olduğunun altını çizerek şu açıklamalarda bulundu: “ABD’de gerçekleşen Irma Kasırgası öncesinde yerel idare Miami bölgesinden yaklaşık 9 milyon kişiyi tahliye etti. Kasırga sonrası birçok yerde elektrik altyapısında sorunlar yaşandı. Biz Aksa Jeneratör olarak bu noktada Florida halkının mağduriyetlerinin giderilmesi adına bölgede bulunan 60 personelimiz ile bölgedeki 7 bin jeneratöre servis sağlamaya çalışıyoruz. Ekiplerin olay yerine hızlı müdahale edebilmesi ve konaklama ihtiyacına çözüm olması için 10 adet karavan kiralanması yoluna gidildi. Bu şekilde kriz noktalarına hızlıca müdahalede bulunabiliyoruz. Jacksonville bölgesinde yer alan ve ABD’nin en büyük ikinci özel elektrik dağıtım şirketi olan JEA’ye (Jacksonville Electric Authority) için özel üretim 31 adet 30 ila 125kW arası grup teslimini daha önceden gerçekleştirmiştik. Bu jeneratörler özel tasarımları sayesinde kasırgayı zarar görmeden atlattılar. Bu noktada Aksa Jeneratör olarak başarılı bir sınav verdik. Aksa Jeneratör’ün Amerikan şartlarına uygun özel üretimli UL2200 sertifikalı ürünlerimiz 185mph şiddetinde fırtına altında çalışabilir özellikte olması ile mevcut şartlarda ürünlerimizde hiç bir problem yaşanmadı.” Aksa Jeneratör CEO’su Alper Peker ise, Amerikan standartlarında üretim yapan jeneratör sektöründe tek Türk markası olmanın gururu ile kalite standartlarını her geçen gün daha da yükselterek Ar-Ge çalışmalarına devam ettiklerini belirtti.
Anahtar Kelimeler

İlgili Haberler

Video GaleriVİDEO GALERİTÜM VİDEOLAR
  • EŞRAF LOKANTASI VE UÇARLAR İNŞAAT ATV EKOPAZAREŞRAF LOKANTASI VE UÇARLAR İNŞAAT ATV EKOPAZAREŞRAF LOKANTASI VE UÇARLAR İNŞAAT ATV EKOPAZAR
  • NEF, DÜNYA DEVİ İLE ANLAŞTINEF, DÜNYA DEVİ İLE ANLAŞTINEF, DÜNYA DEVİ İLE ANLAŞTI
  • 1 NİSAN'IN ANLAMI1 NİSAN'IN ANLAMI1 NİSAN'IN ANLAMI
  • İstanbul da urfanin meşhur sıra gecesi...İstanbul da urfanin meşhur sıra gecesi...İstanbul da urfanin meşhur sıra gecesi...
  • BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANI HASAN AKGÜN EMİTT 2017BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANI HASAN AKGÜN EMİTT 2017BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANI HASAN AKGÜN EMİTT 2017
  • TITANIC OTELLER GRUBU İCRA KURULU BAŞKANI MUZAFFER AYGÜNTITANIC OTELLER GRUBU İCRA KURULU BAŞKANI MUZAFFER AYGÜNTITANIC OTELLER GRUBU İCRA KURULU BAŞKANI MUZAFFER AYGÜN
  • AVRASYA TÜNELİ'NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADIAVRASYA TÜNELİ'NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADIAVRASYA TÜNELİ’NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADI
  • TAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'ATAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'ATAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'A
  • Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.
banner193

Yorum Gönder

Bağlantılar

Yukarı

© 2017 - ekovitrin.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı ekovitrin sorumlu tutulamaz. Görüş ve önerileriniz için haber@ekovitrin.com adresine e-posta gönderebilirsiniz.