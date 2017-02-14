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Yunus Emre Enstitüsünden Brezilya Futbol Konfederasyonuna ziyaret

14 Şubat 2017 Salı 13:28
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Yunus Emre Enstitüsü, Brezilya Futbol Konfederasyonunu ziyaret ederek Chapecoense Kulübünün yaşadığı trajedi için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başsağlığı dileklerini iletti

Yunus Emre Enstitüsünden Brezilya Futbol Konfederasyonuna ziyaret
SAO PAULO (AA) - Brezilya Yunus Emre Enstitüsü Müdürü Hüsamettin Aslan, Chapecoense Kulübünü ziyaret ederek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın geçen yıl kasım ayındaki uçak kazasında yaşamını yitiren futbolcular için başsağlığı dileklerini iletti.

Hüsamettin Aslan, Brezilya Futbol Konfederasyonu (CBF) Başkanı Marco Polo Del Nero, dış ilişkiler müdürü Vicente Candido da Silva ve CBF'nin Sao Paulo temsilcisi Waldir Comenale ile bir araya geldi. Aslan, Brezilya’nın kuzey eyaletleri futbol federasyonları başkanlarıyla da öğle yemeği yedi.

Aslan’ın Del Nero ve Candido'yla yaptığı görüşmede Brezilya ile Türkiye arasında sportif ve kültürel faaliyetlerin geliştirilmesi için kadın ve erkek futbol milli takımlarının dostluk maçları oynamasından üniversitelerin spor akademilerindeki akademisyen ve öğrencilerin karşılıklı değişim programlarına kadar birçok konu konuşuldu.

Candido, uluslararası Türk firmalarının Brezilya milli futbol takımlarına ve kulüplerine sponsorluğu ve Brezilya Milli Takımı'nın lisanslı ürünlerinin Türkiye’deki 3 büyük kulübün mağazalarında satışı hakkında Aslan’dan bilgi talep etti.

Türkiye’de oynayan Brezilyalı futbolcu sayısının artırılması, Brezilya’da futbol kulübü başkanı olan iş adamlarının Türkiye’ye yatırım yapmaları ve futbol antrenörleri ve genç futbolcuların karşılıklı eğitimi konularında da görüş alışverişinde bulunuldu.

Üçlü görüşmede ayrıca genç futbolcular için karşılıklı seçme turnuvalarının düzenlenmesi, Türkiye’deki spor okullarında Brezilyalı antrenörlerin danışmanlık yapması ve iki ülke futbol federasyonları ile futbol kulüplerinin karşılıklı ziyaretleri konuşuldu.

Türkiye’de futbol oynamış oyuncuların Türk kültürünü ve geleneklerini Brezilya’ya taşıması nedeniyle bir anlamda hepsinin birer kültür elçisi durumunda olduğunu söyleyen Aslan, "Onlar Brezilya’da Türkiye’yi tanıtıyorlar." dedi.

Aslan, son oynanan ve Brezilyanın 4-0 kazandığı dostluk maçında Türk taraftarların Neymar’ı alkışlayarak onurlandırdıklarını belirterek, Türk halkının dünya kupalarında en çok desteklediği ülkenin Brezilya olduğunu söyledi.


Anadolu Haber Ajansı
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