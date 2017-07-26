YUNANİSTAN'DAN 3 MİLYAR AVROLUK TAHVİL İHRACI

ATİNA (AA) - Yunanistan hükümeti, yaklaşık 3 yıl sonra tekrar sermaye piyasalarına dönerek devlet tahvili ihracından 3 milyar avroluk gelir elde ettiğini açıkladı.

Hükümet kaynaklarından yapılan açıklamada, "Yunanistan devleti, tahvil hedefine ulaşarak ve para piyasalarına sürdürülebilir ve kalıcı bir ulaşım için sağlam temelleri kurarak, toplam 3 milyar avroluk gelir elde etti." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, 5 yıllık devlet tahvilleri kupon oranının 4,375 ve faizinin 4,625 oranında gerçekleştiği belirtildi. Bu oranların, 3 yıl önceki tahvil ihracındaki oranlardan düşük olmasının, uluslararası yatırımcılar tarafından Yunan ekonomisine artan güvenin göstergesi olduğu belirtildi.

Tahvil ihalesinde 200 yatırımcının teklifte bulunduğu belirtilen açıklamada, toplam teklifin 6,5 milyar avroya ulaştığı bilgisi paylaşıldı.

Bu adımla, iyi yolda olan Yunan ekonomisinin, emin adımlarla kriz ve kurtarma programlarından çıkmak üzere ilerlediği değerlendirmesinde bulunuldu.

Tahvil ihalesi, üçüncü kurtarma paketi programı Ağustos 2018'de sona erecek Yunanistan ekonomisinin bu tarihten sonra kendi ayakları üzerinde durabilmesi için ilk imtihan anlamına geliyor.

Ülkenin 2014 yılında gerçekleştirdiği 3 milyar avroluk tahvil ihracında ise toplam talep 20 milyar dolara ulaşmıştı.

Üçüncü kurtarma paketini programında olan Yunanistan'ın, bu yılın ilk çeyreği sonu itibariyle toplam 310 milyar avroluk kamu borcu bulunuyor. Bu miktarın milli gelirine oranı ise yüzde 180 ile Avro bölgesinin en yükseği seviyesinde.

Yunanistan'ın kreditörleri ile geçen ay kurtarma paketinin ikinci gözden geçirme süreci üzerinde uzlaşma sağlanmasıyla, 8,5 milyar avroluk kredi dilimi serbest bırakılmıştı.

Anadolu Haber Ajansı