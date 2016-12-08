Yunanistan'da genel grev

ATİNA (AA) - Yunanistan'ın başkenti Atina'da binlerce gösterici ülkede ilan edilen genel grev kapsamında kemer sıkma önlemlerini protesto etti.

Yunanistan Kamu Çalışanları Federasyonu (ADEDY), Yunanistan İşçi Sendikaları Konfederasyonu (GSEE) ve Mücadeleci İşçi Cephesinin (PAME) çağrısıyla meydanları dolduran yaklaşık 7 bin kişi meclisin bulunduğu Sintagma Meydanı'na yürüdü.

Atina'da güvenlik önlemleri kapsamında şehir merkezindeki birçok cadde trafiğe kapatılırken, gösteri olaysız sona erdi. Ülkenin ikinci büyük kenti Selanik ve bazı büyük kentlerde de benzer gösteriler düzenlendi.

Sendikalardan yapılan açıklamalarda, yıllar süren kemer sıkma önlemlerinin fakirleştirdiği halkın şimdi de çalışma haklarındaki erozyonla tehdit edildiği öne sürüldü.

Yunanistan hükümeti ve kreditörleri arasındaki müzakerelerde, kurtarma paketi reformları kapsamında işten çıkarmaları kolaylaştıran ve toplu sözleşmeleri kısıtlayan düzenlemeler tartışılıyor. Bu arada, vergi artışları ve sosyal katkılarda kısıtlamaları öngören 2017 bütçesinin ise hafta sonu mecliste oylanması planlanıyor.

Yunan hükümetinin büyük ortağı SYRIZA da Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) istihdam piyasası reform taleplerine karşı halka bugünkü gösterilere katılma çağrısında bulunmuştu.

Öte yandan, kamu ve özel sektör çalışanlarının katıldığı grev nedeniyle pek çok hizmette aksamalar yaşanıyor.

Devlet okulların kapalı olduğu ülkede, kamu hastanelerinde görevli doktorların işbaşı yapmaması nedeniyle hastanelerde yalnızca acil servisler hizmet veriyor. Başkent Atina'da toplu taşımanın ise sadece belli aralıklarla yapılması ulaşımda sorunlara yol açıyor. Tüm tren seferleri ise iptal edildi.

Bu arada, Yunan Denizciler Federasyonunun (PNO) geçen cumadan bu yana devam eden grevi sebebiyle tüm deniz seferleri iptal edildi. Bu nedenle birçok adada benzin ve bazı temel gıdalara erişimde güçlük yaşanıyor.

Anadolu Haber Ajansı