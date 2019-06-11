Yunanistan Başbakanı istifa etti

Yunanistan’da iktidar partisi Aleksis Çipras'ın liderliğindeki Syriza, Avrupa Parlamentosu seçimleri ve Atina belediye başkanlığını kaybetmesinin ardından erken seçime gitme kararı almıştı.

Bu kararların ardından Çipras istifa ettiğini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Prokopis Pavlopulos, erken seçim yapılana kadar Çipras’ın geçici Başbakanlık yapmasına karar verdi.

KARAR RESMİYETE DÖKÜLDÜ

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, Cumhurbaşkanı Prokopis Pavlopulos’u ziyaret etti. Görüşmede Cumhurbaşkanı Pavlopulos, Çipras’ın istifasını kabul etti. Yunan Başbakan, Avrupa Parlamentosu seçimlerinde partisi Syriza seçimleri kaybedince erken seçim kararı almıştı, karar bugün resmiyete döküldü.

7 TEMMUZ'DA SEÇİM VAR

Seçimlerin 7 Temmuz yapılması bekleniyor. Seçim hükümetinde başbakan ve kabine üyelerinin aynı olması kararlaştırıldı. Sadece İçişleri ve Kamu Düzeni Bakanlarının değiştirileceği açıklandı.

ATİNA'YI KAYBETMİŞTİ

Yunanistan'da yerel seçimlerin ikinci turunda İktidar Partisi Syriza ağır yenilgiye uğramıştı. Başkent Atina dahil birçok şehrin belediye başkanlığı muhalefete geçmişti.