YÜKSEK ÇÖZÜNÜRLÜKLÜ GAOFENG-11 UYDUSU FIRLATILDI

Gaofeng-11 uydusu, Taiyuan Uydu Fırlatma Merkezi'nden Uzun Yürüyüş-4B taşıyıcı füze ile yerel saatle 11.00'de fırlatıldı.

Yüksek çözünürlüklü optik uzaktan algılama uydusu Gaofeng-11, öngörülen yörüngeye kısa süre sonra oturdu.

Uydu esas olarak, arazi kaynakları araştırmaları, şehir planlaması, yol tasarımı, hasat tahmini ve doğal afetlerin önlenmesi ile azaltılması gibi alanlarda kullanılacak.

Uydunun ayrıca, Kuşak ve Yol güzergahındaki ülkelerin önemli stratejilerinin uygulanmasına ve savunmalarının modernizasyon inşasına bilişim güvencesi sağlaması bekleniyor.

Söz konusu fırlatma ile Uzun Yürüyüş taşıyıcı serisinin 282. uçuşu gerçekleşmiş oldu.