Yeni Zelanda'da camide namaz kılanlara terör saldırısı: 49 şehit

Yeni Zelanda'nın ChristChurch kentindeki iki camiye, cuma namazı sırasında silahlı saldırı düzenlendi. 49 kişi şehit oldu ve çok sayıda yaralı bulunuyor.

Kentin Hagley Park bölgesindeki bulunnan Al Noor Camisi içerisine silahlı saldırganlarca ateş açıldı. Saldırı esnasında camide, cuma namazı için 200 kişinin bulunduğu belirtildi.

Yaralılar hastaneye sevk edildi.

Yeni Zelanda Polisi, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Aktif bir tetikçi ile Christ Church’te ciddi ve gelişen bir durum yaşanıyor. Polis durumu yönetme konusunda tüm kabiliyetiyle yanıt veriyor, ancak risk ortamı hala son derecede yüksek. Polis, ChristChurch’te oturanların sokaklardan uzaklaşmalarını ve bir sonraki duyuruya kadar içeride durmalarını tavsiye ediyor. Christchurch okulları bir sonraki duyuruya kadar kilitlenecek. Kamuoyuna iş birlikleri için teşekkür ederiz, bölge sakinlerini bilgilendirmek için daha fazla güncelleme sağlayacağız." ifadelerine yer verdi.

"KİLİSEDEN CAMİYE DÖNDÜĞÜ İÇİN BURAYI SEÇTİM"

Saldırıdan hemen sonra sosyal medyadan canlı yayına devam eden saldırdan, saldırıyı aslında Christchurch’ün yaklaşık 30 kilometre güneybatısında bulunan bir kasabadaki camiye yapmayı planladığını belirtiyor. Fakat bu Al Noor ve Linwood camilerinin kiliseden dönüşürüldüğünü fark edince bunun bir saygısızlık olduğunu düşündüğü için buraya yaptığını belirtiyor.

Çavuşoğlu: İki vatandaşımız yaralandı

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Yeni Zelanda'da yaşanan katliamda iki vatandaşımız yaralı olup hayati tehlikeleri bulunmamaktadır" ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu, "Saldırıdan basın yayın organları ve siyasetçiler de sorumludur. Avrupa ülkelerinden Müslümanlar'a ve dinimize karşı nefret dilini ifade özgürlüğü ve demokrasi olarak nitelendirmemeleri ve önlem almaları gerektiğini hatırlatmak isterim. İki vatandaşımızın yaralandığını öğrendik. Mustafa Boztaş ve Zekeriya Tuya. Hayati tehlikeleri yok" açıklamasında bulundu.

POLİS: 4 KİŞİ GÖZALTINDA

Poli şefi Mike Bush, şu ana kadar 1'i kadın 4 kişinin gözaltına alındığını; ülkedeki tüm camilerin kapatılması için gerekli ikazın yapıldığını söyledi.

Avustralya Başbakanı Morrison, gözaltına alınan dört kişiden birinin Avustralya vatandaşı olduğunu duyurdu.

Polis yetkilisi, hayatını kaybedenler veya yaralı sayısına dair bilgi vermedi.

Medyaya bilgi veren pols yetkilisi saldırganın isminin Brenton Tarrant olduğunu ve yaptığı katliamı canlı olarak sosyal medya hesabından paylaştığını söyledi.

Yeni Zelanda polisi, ülkedeki tüm camilere kapılarını kapatması uyarısında bulundu.

İKİ CAMİYE SALDIRI

Hagley Park bölgesindeki Al Nur Camisi içerisine silahlı saldırganlarca ateş açıldı. Saldırı esnasında camide, Cuma namazı için 200'den fazla kişinin bulunduğu belirtildi. El Nur Camisi'ndeki görgü tanıkları, saldırgandan kaçıp, canlarını kurtarmaya çalıştıklarını anlattı. Saldırıda, çok sayıda ölü ve yaralı olduğu belirtiliyor.

Silah seslerinin, Linwood Mahallesinde bulunan bir camiden daha duyulduğu belirtildi. Görgü tanıkları siyah giyimli uzun namlulu bir saldırganın camiye girdiğini art arda ateş etmeye başladığını söyledi.

ChristChurch’te okullar tatil edildi, halkın camilerden uzak durması istendi. Başbakan Jacinda Ardern, bir kişinin gözaltında olduğunu belirterek 'Bugün ülkemizin en karanlık günlerinden biri' dedi.

Cuma Namazı için camiye giden Bangladeş Kriket Milli Takımı'nın da saldırı sırasında olay yerinde olduğu belirtilirken, takımın kondisyon antrenörü Mario Vallavarayen, oyuncuların saldırı sırasından otobüste olduğunu ve araç yanaşmaya çalıştığı sırada saldırı olduğunu söyledi.

TÜRKLERİ DE TEHDİT ETMİŞ

İskoç bir aileden gelen ve Avustralya'da doğan Brenton Tarrant isimli teröristin 28 yaşında olduğu tahmin ediliyor.

Saldırganın, kendi YouTube sayfasından 70 sayfalık bir manifesto yayınlandığı ortaya çıktı.

Tarrant'ın manifestosunda Türklerle ilgili bir bölüm de yer alıyor.

"Türklere" başlığının yer aldığı bölümde şu ifadelere yer verilmiş:

"Topraklarınızda huzur içinde yaşayabilirsiniz, size zarar gelmeyecek. Boğaz'ın Doğu yakasında. Ama Boğaz'ın Batı yakasında bir yerde yaşamayı denerseniz, Avrupa'ya gelirseniz sizi öldüreceğiz"

Konstantinopolis'e gelir, tüm cami ve minareleri yıkarız. Ayasofya minarelerden kurtulacak ve Konstantinapol hak edildiği gibi tekrar Hristiyan şehri olacak"

SALDIRGAN YAKALANDI

40 kişinin hayatını kaybettiği katliamın saldırganı olay yerinden biraz uzakta polisler tarafından yakalandı. Yakalanma anı kameralara yansıdı.