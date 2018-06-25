Xi'den diplomasi alanında yeni dönem çağrısı

Merkezî Dışişleri Çalışma Toplantısı 22-23 Haziran günlerinde başkent Beijing'de düzenlendi.

Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Genel Sekreteri, Çin Cumhurbaşkanı ve Merkezî Askeri Komisyon Başkanı Xi Jinping toplantıda bir konuşma yaptı.

Xi konuşmasında, diplomasi alanında, "yeni dönemde Çin'e özgü sosyalizm" düşüncesi doğrultusunda yeni bir sayfa açılması gerektiğini vurguladı.

Xi, bu hedefe ulaşılması için, Çin milletinin yeniden canlanması ve insanlığın gelişiminin ilerletilmesi olmak üzere iki ilkeye sadık kalınarak, yurt içi ve dışındaki gelişmeler arasında eşgüdüm sağlanmasının önemini dile getirdi.

Xi, Çin'in, insanlığın kader ortaklığının kurulmasına katkı sağlayacağını, ulusal egemenlik, güvenlik ve kalkınma çıkarlarını kararlılıkla korumanın yanı sıra, küresel yönetişim sistemindeki reforma aktif şekilde katılarak dünyada daha sağlıklı ortaklık ağları tesis edilmesine destek vereceğini dile getirdi.

Xi, "Müzakere, ortak inşa ve paylaşım ilkeleri temelinde Kuşak ve Yol inşası ilerletilmeli, dışa açılma boyutu genişletilmeli, büyük devletler arasında istikrarlı ve dengeli ilişkiler çerçevesi oluşturulmalıdır" dedi.

Xi, komşu ülkelerle ilişkilerin daha iyi şekilde yürütülmesi ve gelişmekte olan diğer ülkelerle dayanışma ve işbirliğinin derinleştirilmesini istedi.

Çin'in dünyayla karşılıklı deneyim paylaşması gerektiği de Cumhurbaşkanı Xi'nin konuşmasında dikkat çektiği konulardan biri oldu.

Söz konusu toplantıya ÇKP Merkez Komitesi Siyasi Bürosu Üyesi ve Çin Başbakanı Li Keqiang başkanlık etti. Toplantıda siyasi büronun diğer üyelerinin yanı sıra, Çin'in yurt dışındaki büyükelçileri ve ilgili birimlerden yetkililer de katıldı.

Li Keqiang toplantıda yaptığı konuşmada, Xi'nin konuşmasının yeni dönemde dışişleri çalışmalarına yön verdiğini ve bu konuşma rehberliğinde diplomasi çalışmalarının çok yönlü şekilde ilerletilmesi gerektiğini kaydetti.