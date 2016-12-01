Türkiye'den Azerbaycan bilişim sektörüne yatırım atağı

BAKÜ (AA) - Elektrik Elektronik ve Hizmet İhracatçıları Birliğinin (TET) yazılım ve bilişim alanında faaliyet gösteren üyeleri, Bakü'de Azerbaycanlı sektör temsilcileriyle bir araya geldi.

TET Yönetim Kurulu Üyesi, Bilişim–Yazılım İhracat Komisyonu Başkanı Selahattin Esim başkanlığındaki heyet, Azerbaycanlı kamu ve özel sektör yetkilileriyle toplantı gerçekleştirdi. Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Erkan Özoral'ın da hazır bulunduğu toplantı sonrasında TET üyeleri Azerbaycanlı iş adamlarıyla ikili görüşmeler gerçekleştirdi.

Temaslarını basın mensuplarına değerlendiren Esim, Azerbaycan'da ve Rusça konuşan coğrafyada iş birlikleri geliştirmek, Azerbaycan üzerinden ihracat yapmak ve birlikte inovasyon gerçekleştirmeyi hedeflediklerini bildirdi.

İstanbul'un gelecek 25 yılda bu coğrafyada ticaret, finans ve inovasyon merkezi olacağına inandıklarını söyleyen Esim, Bakü'de yapacakları iş birlikleriyle Azerbaycan'la beraber tüm coğrafyada başarılı olacaklarını kaydetti.

Esim, " 296 milyon nüfusa sahip, 400 milyar dolar ithalat yapan coğrafyada Azerbaycanlı kardeşlerimizle etkin olacağız ve tecrübelerimizi paylaşacağız. Azerbaycan ve Türkiye'nin geleceği çok parlak. Azerbaycan'a ciddi yatırım yaparak, bu ülkenin içerisinde oluşturacağımız modellerle ihracat atağına kalkarak Azerbaycan'ın tarım, turizm ve teknoloji ayağını garanti altına alması için çalışmalarımızı devam ettireceğiz" dedi.

Anadolu Haber Ajansı