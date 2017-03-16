"TÜRKİYE İLE OLAN OLUMLU İŞ BİRLİĞİMİZİ AVRUPA'YA DOĞRU GENİŞLETTİK"

BAKÜ (AA) - Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Türkiye ile gerçekleştirdikleri olumlu enerji ve ulaştırma projelerini Avrupa'ya doğru genişlettiklerini belirtti.

Aliyev, 5. Küresel Bakü Forumu'nun açılışında yaptığı konuşmada, göçmen krizinden bahsederek bunun büyük insani felaket olduğunu kaydetti.

Göçmen krizinin ülkelere dışarıdan yapılan siyasi ve askeri müdahaleler sonucu ortaya çıktığını söyleyen Aliyev, göçmenlerin gittiği Avrupa ülkelerinde milliyetçilik ve radikalliğin arttığını bildirdi.

Avrupa'da son zamanlarda yapılan seçim kampanyalarında mülteciler aleyhine, ırkçı sloganların kullanıldığını hatırlatan Aliyev, dünya kamuoyunun bu akımın karşısında durması gerektiğini vurguladı.

Ermenistan-Azerbaycan çatışması ve Dağlık Karabağ sorunundan bahseden Aliyev, işgal sonucu bir milyon kişinin göçmen durumuna düştüğüne, işgal altındaki bölgelerdeki tarihi ve kültürel varlıkların Ermenilerce imha edildiğine dikkati çekti.

Tüm uluslararası kuruluşların kararlarında Ermenistan'dan ordusunu kayıtsız şartsız çekmesinin talep edildiğini hatırlatan Aliyev, "Fakat tüm bunlar kağıt üzerinde kalıyor. Ermenistan bu kararı umursamıyor. Çünkü kararların uygulanması mekanizması yok. Bu, aynı zamanda bir çifte standart siyasetinin de göstergesi. Bazı durumlarda BMGK kararları birkaç günde uygulanıyor. Bize geldiğinde ise 25 yıldır uygulanmıyor" diye konuştu.

- "Kıtaları birleştiren proje Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu"

Komşu ülkelerle gerçekleştirdikleri enerji ve ulaştırma projelerine değinen Aliyev, "Türkiye ve Gürcistan'la demiryolu hattı (Bakü-Tiflis-Kars) yapıyoruz. Bu aslında kıtaları birleştiren bir hat olacak. Biz ticaretimizi bu demiryolu olmadan da yapabilirdik. Fakat biz üç ülke olarak istedik ki iki kıtayı birleştirelim. Bu hat, Asya'dan Avrupa'ya en kısa ulaşım koridorudur." dedi.

Konuşmasında Azerbaycan doğalgazını Avrupa'ya taşıyacak Güney Gaz Koridoru Projesi'ne de yer veren Aliyev, "Bu projeyi, Azerbaycan, Gürcistan, Türkiye, Yunanistan, Bulgaristan, İtalya ve Arnavutluk olarak, 7 ülkenin katılımıyla başarıyla gerçekleştiriyoruz. Karadağ, Bosna Hersek ve Hırvatistan da projeye katılacak. 40 milyar dolarlık bir proje. Türkiye ile olan olumlu iş birliğimizi Avrupa'ya doğru genişlettik." ifadelerini kullandı.

Uluslararası Nizami Gencevi Merkezi'nin organizatörlüğünde Azerbaycan Diasporadan Sorumlu Devlet Komitesinin desteğiyle düzenlenen forumda, Gürcistan Cumhurbaşkanı Giorgi Margvelaşvili, Letonya Cumhurbaşkanı Raimonds Vejonis, Makedonya Cumhurbaşkanı Gyorge İvanov, Karadağ Cumhurbaşkanı Filip Vuyanovic, Arnavutluk Cumhurbaşkanı Bujar Nishani ile 53 farklı ülkeden çok sayıda üst düzey eski ve mevcut devlet görevlileri yer alıyor.

"Uluslararası ilişkilerin geleceği: Güç ve çıkarlar" konulu forum, "Transatlantik ilişkilerin geleceği: siyasi realizme dönüş", "Çağdaş zamanda terörizm nasıl yenilebilir", "Uluslararası ilişkilerde Çin'in rolü", "Avrupa'nın geleceği" başlıklı oturumlarla devam edecek.

Anadolu Haber Ajansı