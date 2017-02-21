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TÜRKİYE, AB'NİN DIŞ TİCARETİNDEKİ ÖNEMİNİ KORUYOR

21 Şubat 2017 Salı 12:20
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AB'nin geçen yıl 78 milyar avroluk ihracat, 66,7 milyar avroluk ithalat gerçekleştirdiği Türkiye, birliğin dış ticaretindeki rolünü korumaya devam etti

TÜRKİYE, AB'NİN DIŞ TİCARETİNDEKİ ÖNEMİNİ KORUYOR
FRANKFURT (AA) - ABDULSELAM DURDAK - Avrupa Birliğinin (AB) geçen yıl 78 milyar avroluk ihracat, 66,7 milyar avroluk ise ithalat yaptığı Türkiye, birliğin 5’inci en büyük ticaret ortağı olmaya devam etti.

AA muhabirinin Avrupa İstatistik Ofisinden(Eurostat) derlediği verilere göre, 28 üyeden oluşan AB, 2016 yılının ocak-aralık döneminde 1 trilyon 745,7 milyar avroluk ihracat ve 1 trilyon 706,4 milyar avroluk ithalat yaptı.

Birliğin, geçen yıl Türkiye'ye ihracatı ise 78 milyar avro seviyesinde gerçekleşti. AB'nin Türkiye'ye ihracatı bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 1 azaldı. 

AB, 2016’da Türkiye'den 66,7 milyar avroluk da ithalat yaptı. AB'nin Türkiye'den ithalatı geçen yıl 2015’e kıyasla yüzde 8 arttı. Böylece Türkiye, AB'nin dış ticaretindeki en önemli 5’inci ülke konumunu korudu. 


-ABD, AB'nin en büyük ticaret ortağı


Birlik üyesi ülkelerin 362 milyar avroluk ihracat ve 246,8 milyar avroluk da ithalat gerçekleştirdiği ABD, AB'nin en büyük ticaret ortağı konumunu 2016’da da sürdürdü. Ancak AB'nin bu ülkeye ihracatı bir önceki yıla kıyasla yüzde 2, ithalatı da yüzde 1 azalış kaydetti.

Söz konusu dönemde AB'nin ikinci ticaret ortağı Çin oldu. Bu dönemde AB, 170,1 milyar avroluk ihracat yaptığı Çin'den 344,6 milyar avroluk ithalat gerçekleştirdi. AB ülkelerinin Çin'e ihracatı önceki yıla oranla değişmezken Çin'den ithalatı yüzde 2 geriledi.



-AB’nin Rusya’ya ihracat ve ithalatı azaldı


AB'nin 142,4 milyar avroluk ihracat ve 121,6 milyar avroluk ithalat yaptığı İsviçre, 3'üncü en önemli ticari partneri olarak kayıtlara geçti. AB’nin bu ülkeye ihracatı söz konusu dönemde yüzde 5 azalırken, ithalatı yüzde 19 arttı.

AB ülkelerinin 72,4 milyar avroluk ihracat ve 118,7 milyar avroluk ithalat gerçekleştirdiği Rusya ise en büyük 4’üncü ticaret ortağı oldu. Ancak AB’nin Rusya’ya geçen yılki ihracatı bir önceki yıla kıyasla yüzde 2, bu ülkeden ithalatı yüzde 13 azaldı.

Öte yandan AB'nin en büyük ticaret partnerleri sıralamasında Türkiye'yi, Japonya, Norveç, Güney Kore, Hindistan ve Kanada izledi.


Anadolu Haber Ajansı
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