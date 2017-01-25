TÜRKİSTAN (AA) - Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Prof. Dr. Musa Yıldız, "TÜRKSOY Türk dünyası kültür başkenti projesi kapsamında 2017 Yılı Kültür Başkenti olarak Türkistan şehrinin seçilmesi ile yapılan faaliyetlere 2017'de de ara vermeden devam edeceğiz." dedi.

Yıldız, düzenlediği basın toplantısında, "Türk Dünyası 2017 Kültür Başkenti Türkistan" ve bu çerçevede düzenlenecek faaliyetler ile ilgili bilgi verdi.

Aralık 2015'te yapılan UNESCO konferansında, Türkiye, Kazakistan, Kırgızistan ve Azerbaycan’ın desteği ile 2016 yılının "Yesevi Yılı" ilan edildiğini hatırlatan Yıldız, bu kapsamda 250 etkinlik planlamalarına rağmen yılı 286 faaliyet ile tamamladıklarını belirtti.

"TÜRKSOY Türk dünyası kültür başkenti projesi kapsamında 2017 Yılı Kültür Başkenti olarak Türkistan şehrinin seçilmesi ile yapılan faaliyetlere 2017'de de ara vermeden devam edeceğiz." diyen Yıldız, kültür başkenti seçilmesi dolayısıyla Türkistan ve Kazakistan adına gurur duyduğunu vurguladı.

Yıldız, Ahmet Yesevi Üniversitesinin Türkistan ve Türk dünyasına önemli katkılar sağladığını dile getirerek, bu manevi şehrin "Kültür başkenti" sıfatı ile yeniden gündeme gelmesinin yerinde karar olduğunu ifade etti.

Misyonlarının Hoca Ahmet Yesevi'yi ve öğretilerini tüm dünyaya tanıtmak olduğunu vurgulayan Yıldız, Yesevi'nin, yetiştirdiği öğrencilerini Anadolu'ya göndererek Anadolu'nun Türkleşmesi ve Müslümanlaşmasında çok önemli rol üstlendiğini anımsattı.

Yıldız, üniversitede 33 Türk ve akraba topluluğundan öğrencilerin eğitim aldığına dikkati çekerek, bu özelliği ile Ahmet Yesevi Üniversitesinin dünyada eşi ve benzeri bulunmadığını söyledi.

Öğrencilerine en iyi hizmeti sunmayı planladıklarını, bu kapsamda yeni birçok projeleri olduğunu bildiren Yıldız, özelde kendi ülkelerine, genelde ise tüm Türk dünyasına faydalı bireyler yetiştirmeyi amaçladıklarını kaydetti.

Anadolu Haber Ajansı