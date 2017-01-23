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Tunus Libya sınır ticareti

23 Ocak 2017 Pazartesi 10:57
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Tunus-Libya arasındaki Res Cedir Sınır Kapısında ticaret yeniden başladı

Tunus Libya sınır ticareti
TUNUSU (AA) - Tunus ile Libya arasında yaklaşık iki aydır ticari geçişlere kapalı Res Cedir Sınır Kapısının yeniden faaliyete geçtiği bildirildi.

Tunus'un Libya sınırı Bingirdan kentindeki protesto grubu temsilcisi Nureddin Riyahi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Res Cedir Sınır Kapısından Tunuslu ve Libyalı araçların geçişine izin verildiğini söyledi.

Libya tarafı Res Cedir Sınır Kapısı Sözcüsü Hafız Muammer de Tunuslu tüccarların varılan anlaşma gereği akaryakıt dışında Libya'dan belli miktarlarda mal tedarik etmesinin mümkün olacağını belirtti.

Bingirdan vilayetinde 17 Ocak'ta Tunus ve Libya tarafından yetkililer arasında varılan anlaşma gereği sınır kapısının yeniden açılacağı duyurulmuştu.

Anlaşmaya göre, Libyalıların Tunus tarafından ülkelerine bin Tunus dinarı (yaklaşık 440 dolar) maliyetinde ilaç, gıda maddesi ve ticari ürün götürmesine izin verilirken Tunusluların da Libya'dan 4 bin Libya dinarı (yaklaşık 2 bin 700 dolar) değerinde ticari ürün ile en fazla 150 litre akaryakıt geçirmesine izin verilecek.

Sınır ticaretiyle geçimini sağlayan Tunus'taki Bingirdan ahalisi, Libya tarafının Tunus'tan gelen tüccarlara karşı zorluk çıkardığı iddiasıyla sınır kapısı güzergahındaki yolu düzenledikleri protestolarla yaklaşık iki aydır kapalı tutuyordu.

Anadolu Haber Ajansı
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