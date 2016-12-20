TRUMP, SEÇİCİ KURUL OYLAMASINDAN 304 OYLA ÇIKTI

WASHINGTON (AA) - ABD'nin "seçilmiş başkanı" Cumhuriyetçi Donald Trump, 538 üyeli Seçici Kurul'un dünkü oylamasında resmi olmayan sonuçlara göre 304 delegenin oyunu alarak başkanlığını garantilemiş oldu.

4 yılda bir yapılan başkanlık seçimlerinde seçmenlerin doğrudan başkanı değil, başkanı seçmekle görevli Seçici Kurul üyelerine oy verdikleri ABD'de, delegeler partilerinin adayı için dün 50 eyalet ve başkent Washington DC'de oylarını kullandı.

Resmi olmayan sonuçlara göre toplam 538 delegeden 304'ünün oyunu alan seçilmiş başkan Trump, Seçici Kurul nezdinde Beyaz Saray'daki koltuğunu garanti altına aldı. 8 Kasım'daki seçimlerde 306 delege kazanan Trump, sadece Teksas eyaletindeki 2 delegenin oyunu alamadı.

Seçici Kurul oylamasını 227 oyla kapatan Demokrat Hillary Clinton ise 8 Kasım'daki sonuçlara göre toplamda 5 delegenin desteğini kaybetti. Clinton 8 Kasım akşamı 232 delege desteğine sahipti.

Bu sonuçlarla Demokratların, "bazı Cumhuriyetçi delegelerin Trump'a oy vermeyerek bir meşruiyet tartışması başlatması ümidi" sona ermiş oldu.

Rusya'nın siber saldırı yoluyla ABD seçimlerine "müdahale ettiği" yönündeki iddiaların gölgesinde gerçekleşen Seçici Kurul oylamasında kayda değer bir sürpriz yaşanmadı ve Cumhuriyetçi delegeler, partilerinin başkan adayına Beyaz Saray'ın yolunu açtı.

Ayrıca dünkü oylamalarda, Pensilvanya ve Wisconsin gibi bazı eyaletlerde ufak çaplı gösterilerin olduğu ve göstericilerin Trump karşıtı sloganlar atarak delegelere seslerini duyurmaya çalıştıkları haberleri basına yansıdı.

Seçici Kurul oylamasının sayımı 6 Ocak Cuma günü ABD Kongresi'nde yapılacak ve resmi sonuç Başkan Yardımcısı Joe Biden tarafından açıklanacak.

8 Kasım'daki seçimlerden ülkenin 45. başkanı olmaya hak kazanarak çıkan Trump, 20 Ocak'taki yemin töreninin ardından görevi, mevcut Başkan Barack Obama'dan devralacak.

Anadolu Haber Ajansı