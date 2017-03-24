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TRUMP MUHALİF CUMHURİYETÇİLERE REST ÇEKTİ

24 Mart 2017 Cuma 10:56
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ABD Başkanı Trump, Obamacare'in iptalini öngören "Amerikan Sağlık Hizmetleri Yasası"na karşı çıkan Cumhuriyetçi vekillere rest çekti

TRUMP MUHALİF CUMHURİYETÇİLERE REST ÇEKTİ
WASHINGTON (AA) - ABD Başkanı Donald Trump, Cumhuriyetçilerden yeterli desteği bulamayan yeni sağlık sigortası tasarısına yönelik müzakereleri sonlandırdı ve tasarısının bugün oylanmasını istedi. Amerikan basınında çıkan haberlere göre, Donald Trump selefi Barack Obama'nın sağlık sigortasının yerine getirmek istediği "Amerikan Sağlık Hizmetleri Yasası"na (AHCA) karşı çıkan Cumhuriyetçi vekillere rest çekti. Tasarının mimarı ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Paul Ryan'la beraber muhalif Cumhuriyetçileri ikna etmek için toplantı ardına toplantı düzenleyen Trump, yapılan son toplantıda müzakerelerin bittiğini açıkladı. Toplantıya katılan kaynaklardan alınan bilgiye göre, Trump, Cumhuriyetçi vekilleri AHCA tasarısı bugün ABD Temsilciler Meclisinden geçmezse Obamacare'i yürürlükte bırakmakla tehdit etti.  Müzakerelere katılan Beyaz Saray Bütçe Direktörü Mick Mulvaney de tasarı Kongrenin ilk kanadından geçmezse, Trump yönetiminin diğer önceliklere yöneleceğini ifade ederek bu iddiaları destekledi. Öte yandan, Cumhuriyetçi Partinin New York Vekili Chris Collins, oylamanın Washington saatiyle öğleden sonra yapılacağını duyurdu. Trump yönetiminin ilk büyük sınavı olarak görülen tasarının, 237 Cumhuriyetçi ve 193 Demokrat vekilin bulunduğu Temsilciler Meclisinden geçebilmesi için en az 216 "evet" oyu gerekiyor. Demokratların topyekun karşı çıktığı tasarıya 27 veya 28 Cumhuriyetçi vekilin de muhalefet etme ihtimalinin düzenlemenin geçmesini zorlaştırdığı belirtiliyor. 

Tasarıya yönelik oylama ertelenmişti
Cumhuriyetçiler, CBO'nun raporunu yayınlamasından saatler önce yeni sağlık sigortası tasarısı için dün ABD Temsilciler Meclisinde yapılması beklenen oylamanın yeterli "evet" oyuna ulaşılamaması nedeniyle ertelendiği bildirmişti.  Cumhuriyetçi Parti ve Beyaz Saray, böylece Obamacare'i yürürlüğe girdiği günün 7'nci yıl dönümünde iptal etme şansını kaybetmiş oldu. Obamacare adıyla anılan ACA, 23 Mart 2010'da kanunlaşmıştı.  Bu durum, ABD Başkanı Donald Trump ve Temsilciler Meclisi Başkanı Paul Ryan'ın aralıksız sürdürdüğü ikna turlarının başarısız olduğu şeklinde yorumlandı.




Anadolu Haber Ajansı
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