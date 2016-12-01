banner181

banner100


BIST
DOLAR
ALTIN
EURO
Ana SayfaDÜNYA

TRUMP EKONOMİYİ ÖNCE BÜYÜTÜP SONRA KÜÇÜLTECEK

01 Aralık 2016 Perşembe 10:37
Bu haber 805 kez okundu

ABD'nin 45.Başkanı Donald Trump'ın seçim kampanyasında vaat ettiği vergi reformunun, ülke ekonomisine kısa vadede yarar, uzun vadede ise zarar getireceği öngörülüyor.

TRUMP EKONOMİYİ ÖNCE BÜYÜTÜP SONRA KÜÇÜLTECEK
WASHINGTON - Gülbin Yıldırım - AA

ABD'nin 45.Başkanı Donald Trump'ın vergi oranlarının düşürülmesi ve sadeleştirilmesine yönelik planlarının, ABD ekonomisine potansiyel etkileri mercek altına alınmaya başlandı. Vergilerin azaltılmasının ekonomiyi canlandıracağını savunan Trump, mevcut durumda yüzde 10’dan başlayarak yüzde 39,6’a kadar yükselen vergi oranlarına tabi tutulan yedi gelir dilimini üçe indirmek istiyor. Trump, vergi reformunun ülke ekonomisinin yıllık yüzde 4 büyümesini sağlayacağını taahhüt ediyor. Trump ve iki çocuğunun mezun olduğu Pennsylvania Üniversitesi Wharton İşletme Okulu ve Washington merkezli Vergi Politikaları Merkezi işbirliğinde yapılan araştırmaya göre, Trump'ın vergi planı ABD ekonomisine 2017'de yüzde 1,7'den başlayarak, 2023'te yüzde 0,2'ye düşen oranlarda ek büyüme sağlayacak. 

"Kamu borcu yüzde 100'ü aşabilir"
Buna karşın, vergi reformunun pozitif etkisinin 2024'te sona ereceği ve 2025'ten itibaren ekonominin küçülmesine neden olacağı öngörülen araştırmada, 2016-2026 arasındaki net etkinin yüzde eksi 0,5 olacağı belirtildi. Ayrıca kamu borcunun gayrisafi yurt içi hasılaya oranının Trump'ın vergi planı nedeniyle artan borç yüzünden 2026 itibariyle yüzde 100'ü aşarak yüzde 103'e ve 2036 itibariyle yüzde 127'ye çıkacağı öngörülüyor. 

"Trump'ın vergi planı Kongre'den geçmez"
AA muhabirinin konuya ilişkin sorularını yanıtlayan Washington merkezli Tax Foundation Uzmanı Scoot Greenberg, Trump'ın vergi planının mevcut haliyle yasalaşmasının mümkün olmadığını söyledi. Greenberg, "Trump'ın önerdiği vergi reformu realistik değil. Federal kamu gelirlerini yaklaşık 6 trilyon dolar azaltması beklenen bir planın Kongre'den geçmesi için hiç bir yol yok." diye konuştu.

"Fed'in faizleri artırmasını istemez"
Peterson Uluslararası Ekonomi Enstitüsü Kıdemli Uzmanı Gary Hufbauer ise "Trump, Fed'in faiz oranını artırarak mali genişlemenin etkisini bertaraf etmesini istemez. Durum şu ki Fed'in Yönetim Kurulu'nda gelecek yıllarda 5 kişilik boşluk olacak ve Trump bu boşluklara kendi görüşüne yakın isimleri atayacak. Bence bu şu anda uygulanan gevşek para politikasının daha uzun süre devam edeceği anlamına geliyor." dedi.


Anadolu Haber Ajansı
Anahtar Kelimeler

İlgili Haberler

Video GaleriVİDEO GALERİTÜM VİDEOLAR
  • AVRASYA TÜNELİ'NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADIAVRASYA TÜNELİ'NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADIAVRASYA TÜNELİ’NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADI
  • TAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'ATAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'ATAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'A
  • Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.
  • Thy Genel Müdürü Temel Kotil ile özel söyleşiThy Genel Müdürü Temel Kotil ile özel söyleşiThy Genel Müdürü Temel Kotil ile özel söyleşi
  • BU OTOYOLDA KAÇ KM HIZ İLE GİTMEK GEREKİYORBU OTOYOLDA KAÇ KM HIZ İLE GİTMEK GEREKİYORBU OTOYOLDA KAÇ KM HIZ İLE GİTMEK GEREKİYOR
  • 3. KÖPRÜ TÜRKİYE'NİN GÜCÜNÜ ORTAYA KOYUYOR3. KÖPRÜ TÜRKİYE'NİN GÜCÜNÜ ORTAYA KOYUYOR3. KÖPRÜ TÜRKİYE’NİN GÜCÜNÜ ORTAYA KOYUYOR
  • İAÜ Müt.Hyt.Bşk. ve Küçükçekmece Kent Konseyi Başkanı Dr. Mustafa AydınİAÜ Müt.Hyt.Bşk. ve Küçükçekmece Kent Konseyi Başkanı Dr. Mustafa AydınİAÜ Müt.Hyt.Bşk. ve Küçükçekmece Kent Konseyi Başkanı Dr. Mustafa Aydın
  • BU FİLMİ HAZIRLAYAN EROL OLÇAK VE OĞLU ŞEHİT OLDUBU FİLMİ HAZIRLAYAN EROL OLÇAK VE OĞLU ŞEHİT OLDUBU FİLMİ HAZIRLAYAN EROL OLÇAK VE OĞLU ŞEHİT OLDU
  • VATANDAŞ GECE MEYDANLARA DÖKÜLDÜVATANDAŞ GECE MEYDANLARA DÖKÜLDÜVATANDAŞ GECE MEYDANLARA DÖKÜLDÜ
banner193

Yorum Gönder

Bağlantılar

Yukarı

© 2016 - ekovitrin.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı ekovitrin sorumlu tutulamaz. Görüş ve önerileriniz için haber@ekovitrin.com adresine e-posta gönderebilirsiniz.