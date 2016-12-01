TRUMP EKONOMİYİ ÖNCE BÜYÜTÜP SONRA KÜÇÜLTECEK

WASHINGTON - Gülbin Yıldırım - AA



ABD'nin 45.Başkanı Donald Trump'ın vergi oranlarının düşürülmesi ve sadeleştirilmesine yönelik planlarının, ABD ekonomisine potansiyel etkileri mercek altına alınmaya başlandı. Vergilerin azaltılmasının ekonomiyi canlandıracağını savunan Trump, mevcut durumda yüzde 10’dan başlayarak yüzde 39,6’a kadar yükselen vergi oranlarına tabi tutulan yedi gelir dilimini üçe indirmek istiyor. Trump, vergi reformunun ülke ekonomisinin yıllık yüzde 4 büyümesini sağlayacağını taahhüt ediyor. Trump ve iki çocuğunun mezun olduğu Pennsylvania Üniversitesi Wharton İşletme Okulu ve Washington merkezli Vergi Politikaları Merkezi işbirliğinde yapılan araştırmaya göre, Trump'ın vergi planı ABD ekonomisine 2017'de yüzde 1,7'den başlayarak, 2023'te yüzde 0,2'ye düşen oranlarda ek büyüme sağlayacak.



"Kamu borcu yüzde 100'ü aşabilir"

Buna karşın, vergi reformunun pozitif etkisinin 2024'te sona ereceği ve 2025'ten itibaren ekonominin küçülmesine neden olacağı öngörülen araştırmada, 2016-2026 arasındaki net etkinin yüzde eksi 0,5 olacağı belirtildi. Ayrıca kamu borcunun gayrisafi yurt içi hasılaya oranının Trump'ın vergi planı nedeniyle artan borç yüzünden 2026 itibariyle yüzde 100'ü aşarak yüzde 103'e ve 2036 itibariyle yüzde 127'ye çıkacağı öngörülüyor.



"Trump'ın vergi planı Kongre'den geçmez"

AA muhabirinin konuya ilişkin sorularını yanıtlayan Washington merkezli Tax Foundation Uzmanı Scoot Greenberg, Trump'ın vergi planının mevcut haliyle yasalaşmasının mümkün olmadığını söyledi. Greenberg, "Trump'ın önerdiği vergi reformu realistik değil. Federal kamu gelirlerini yaklaşık 6 trilyon dolar azaltması beklenen bir planın Kongre'den geçmesi için hiç bir yol yok." diye konuştu.



"Fed'in faizleri artırmasını istemez"

Peterson Uluslararası Ekonomi Enstitüsü Kıdemli Uzmanı Gary Hufbauer ise "Trump, Fed'in faiz oranını artırarak mali genişlemenin etkisini bertaraf etmesini istemez. Durum şu ki Fed'in Yönetim Kurulu'nda gelecek yıllarda 5 kişilik boşluk olacak ve Trump bu boşluklara kendi görüşüne yakın isimleri atayacak. Bence bu şu anda uygulanan gevşek para politikasının daha uzun süre devam edeceği anlamına geliyor." dedi.





Anadolu Haber Ajansı