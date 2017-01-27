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TRUMP, DUVARIN MALİYETİNİ MEKSİKA VERGİSİYLE KARŞILAYACAK

27 Ocak 2017 Cuma 10:58
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Beyaz Saray Sözcüsü Spicer: Meksika'ya yüzde 20 ithalat vergisi koyulması durumunda yılda 10 milyar dolar gelir elde edilecek. Bu, Meksika sınırına örülmesi planlanan duvarın finansmanı için kullanılacak.

TRUMP, DUVARIN MALİYETİNİ MEKSİKA VERGİSİYLE KARŞILAYACAK
NEW YORK (AA) - ABD Başkanı Donald Trump'ın, Meksika sınırına örmeyi planladığı duvarın maliyetini, Meksika'dan ithal edilen mallara yüzde 20 vergi koyarak finanse etmeyi planladığı bildirildi. 

Beyaz Saray Sözcüsü Sean Spicer, ABD'nin Philadelphia kentinde Cumhuriyetçi Parti liderlerinin katılımıyla düzenlenen toplantıda basın mensuplarının sorularını yanıtladı. 

ABD-Meksika sınırına örülmesi planlanan duvarın maliyetinin karşılanması için, Trump'ın Meksika'dan ithal edilen tüm mallara yüzde 20 vergi koymayı planladığını açıklayan Spicer, söz konusu planın Trump'ın seçim kampanyası sırasında vadettiği vergi reformunun bir parçası olacağını ifade etti.

Spicer, ABD'nin dış ticaret açığının yaklaşık 50 milyar dolar olduğuna işaret ederek Meksika'ya yüzde 20 ithalat vergisi koyulması durumunda yılda 10 milyar dolar gelir elde edileceğini ve bunun Meksika sınırına örülmesi planlanan duvarın finansmanı için kullanılacağını belirtti. 

Söz konusu planın ABD Senatosu ve Temsilciler Meclisiyle de paylaşıldığı bilgisini veren Spicer, planın ayrıca Amerikalı vergi mükellefleri açısından da uygun olduğunu sözlerine ekledi. 

Trump, dün ABD'nin ABC televizyonuna verdiği mülakatta, duvarın maliyetinin önce Amerikalı vergi mükelleflerinin cebinden çıkacağını, daha sonra bu miktarın Meksika tarafından ABD'ye geri ödeneceğini dile getirmişti. 

Seçim kampanyası sırasında, üretimlerini ABD'den Meksika'ya taşıyan Amerikan şirketlerini sert dille eleştiren Trump, bu şirketlerin Meksika'da üretilen mallarının ABD'ye ihraç edilmesi durumunda ek olarak "sınır vergisi" ödemesi gerekeceğini vurgulamış ayrıca Meksika'dan ithal edilen mallara yüzde 35 gümrük vergisi uygulamayı planladığını açıklamıştı. 

Trump, geçen sene, söz konusu duvarın maliyetinin 8 milyar dolar tutacağının tahmin edildiğini bildirirken bağımsız kurumların yaptığı araştırmalar bu konuda daha farklı bir tablo ortaya koyuyor.

ABD'de tarafsız Göçmenlik Politikaları Enstitüsü (MPI), duvarın yapımının 15 ila 25 milyar dolara mal olacağını öngörürken yıllık bakım maliyetinin de 700 milyon doları bulacağını tahmin ediyor.

Merkezi Teksas'ta bulunan inşaat şirketi Todd Sternfeld'in hesaplamalarına göre, duvarın yapım maliyeti 26 milyar dolara kadar çıkabilir.


Anadolu Haber Ajansı
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