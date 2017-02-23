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"TANAP, GÜNEY GAZ KORİDORU İÇİN DÖNÜM NOKTASI OLDU"

23 Şubat 2017 Perşembe 11:41
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Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: - "2011'de Erdoğan ile birlikte TANAP'a imza attık. İstanbul'daki imza töreni dönüm noktası oldu. Daha sonra diğer anlaşmalar imzalandı. TANAP anlaşması olmasaydı bu proje olmazdı"

BAKÜ (AA) - Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile 2011de imza attıkları Trans Anadolu Boru Hattı (TANAP) anlaşmasının Güney Gaz Koridoru için dönüm noktasını olduğunu söyledi. 

Aliyev, Bakü'de düzenlenen Güney Gaz Koridoru Danışma Kurulu 3. Bakanlar Toplantısı'nda konuşma yaptı. 

Güney Gaz Koridoru'nda gelinen nokta ile ilgili bilgi veren Aliyev, projenin esas parçası olan TANAP'ta işlerin yüzde 65'inin, Güney Kafkasya Boru Hattı'nda yüzde 80'inin, TAP'ta yaklaşık yüzde 35'inin, Şahdeniz yatağında ise yüzde 90'ının tamamlandığını bildirdi. 

Gürcistan ve Türkiye ile uzun yıllardır çok iyi iş birliği geliştirdiklerini ifade eden Aliyev, "2011'de Erdoğan ile birlikte TANAP'a imza attık. İstanbul'daki imza töreni dönüm noktası oldu. Daha sonra diğer anlaşmalar imzalandı. TANAP anlaşması olmasaydı bu proje olmazdı." dedi. 

TANAP'ta tasarruf yapılarak harcamaların azaltıldığını bildiren Aliyev, Dünya Bankası, Asya Kalkınma Bankası gibi finansal kurumların da projeye destek verdiğini söyledi. 

Aliyev, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Hiçbir engel bizi Güney Gaz Koridoru'nu gerçekleştirmekten vazgeçiremez. Yapay gecikmelerden kaçınmalıyız. Ekoloji problemini bahane edenler olabilir. Projelerimizdeki ekolojik standart en yüksek standartlardır. Sonucun iyi olacağından eminim. Sadece vakit kaybedebiliriz. Neden vakit kaybedelim ki vakit para demektir. Proje zamanında tamamlanmalıdır."

ABD Dışişleri Bakanı Enerji Diplomasisi Sekreter Yardımcısı Robin Dunnigan, İngiltere Başbakanı Azerbaycan Ticaret Elçisi Emma Nicholson, Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Maroş Şefçoviç, Azerbaycan Enerji Bakanı​ Natig Aliyev, Gürcistan Başbakan Yardımcısı ve Enerji Bakanı Kakha Kaladze, İtalya Ekonomik Kalkınma Bakanı Carlo Carenda, Yunanistan Çevre ve Enerji Bakanı Giorgos Stathakis, Bulgaristan Enerji Bakanı Nikolay Pavlov, Karadağ Ekonomi Bakanı Dragica Sekulic, Hırvatistan Çevre ve Enerji Bakanı Slaven Dobroviç'in yer aldığı toplantıda, Türkiye'yi Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak temsil etti. 

Güney Kafkas Boru Hattı, TANAP ve TAP'tan oluşan Güney Gaz Koridoru ile Şahdeniz 2 yatağından çıkarılacak doğalgazın Avrupa'ya gönderilemesi öngörülüyor.

Anadolu Haber Ajansı
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