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Suriye'ye insani yardım

26 Ocak 2017 Perşembe 12:33
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- Diyanet İşleri Başkanlığı ve TDV öncülüğünde Erzincan, Kocaeli ve Kilis'ten temin edilen yardım malzemeleri Suriye'ye gönderildi

Suriye'ye insani yardım
KİLİS (AA) - Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türk Diyanet Vakfı iş birliğinde düzenlenen "Halep'te İnsanlık Ölmesin" kampanyası kapsamında, Erzincan, Kocaeli ve Kilis'ten temin edilen insani yardım malzemeleri ile Suriye'deki ihtiyaç sahiplerine gönderildi. 

İç savaş nedeniyle yaşadıkları yerleri terk etmek zorunda kalan Suriyeliler için hazırlanan yardım malzemelerinin gönderilmesine devam ediliyor. 

Bu kapsamda Diyanet İşleri Başkanlığı ile Türk Diyanet Vakfı iş birliğinde düzenlenen "Halep'te İnsanlık Ölmesin" kampanyası kapsamında, Erzincan ve Kocaeli'den temin edilen yardım malzemeleriyle, Kilis İl Müftülüğünün 10 bin kişilik sıcak yemek ve 60 bin ekmek Öncüpınar Gümrük Kapısı'ndaki işlemlerin ardından, tampon bölgedeki Suriye plakalı araçlara nakledilip, sınır ötesine gönderildi. 

Kilis İl Müftüsü Mahmut Karatepe, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sınırın diğer tarafında on binlerce binlerce Suriyelinin barındığını belirterek, bölgeye günlük 10 bin kişilik sıcak yemek ile 60 bin ekmek göndermeye devam ettiklerini aktardı. 

Erzincan ve Kocaeli'den temin edilen malzemelerin de sınır ötesine gönderildiğini ifade eden Karatepe, ülke genelinden ve yurt dışı şubelerinden gönderilen yardımların asıl sahiplerine ulaştırılmasının sevincini yaşadıklarını vurgulayarak, hayırseverlerden desteklerini esirgememesini istedi.

Anadolu Haber Ajansı
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