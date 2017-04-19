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Suriyelilerin sığınağı Doğu Guta kampları

19 Nisan 2017 Çarşamba 11:17
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Şam'ın kırsalındaki Doğu Guta bölgesi, rejim saldırıları nedeniyle evsiz kalan onlarca ailenin kendi imkanlarıyla kurduğu derme çatma çadırlardan oluşan çok sayıda kampa ev sahipliği yapıyor

Suriyelilerin sığınağı Doğu Guta kampları
ŞAM (AA) - MUHAMMED MİSTO - Suriye'nin başkenti Şam'ın kırsalındaki Doğu Guta bölgesi, rejimin 6 yılı aşkın süredir devam eden saldırıları nedeniyle evsiz kalan onlarca ailenin sığınağı konumunda bulunuyor.

Beşşar Esed güçlerinin saldırıları ve ablukaları nedeniyle kendi vatanlarında sığınmacı durumuna düşen çok sayıda aile, bölgede kendi imkanlarıyla kurdukları derme çatma çadırlarda hayatlarını idame ettirmeye çalışıyor.

Rejim güçlerinin yakın bölgelerdeki her ilerleyişinde onlarca sivil, dönüş umutlarını da yanlarına alarak Doğu Guta'ya sığınıyor ve ardından bölgede yeni bir kamp kuruluyor.

- Kamplardaki zor yaşam şartları

Bu bölge saldırılardan korunmak isteyen siviller için bir sığınak olsa da kamplardaki hayat hiç kolay değil. Rejimin saldırılarına göre sürekli bir yerden bir yere taşınan kamplardaki derme çatma çadırlar, ne yazın sıcağından ne de kışın soğuğundan koruyor.

Yardımların çok fazla ulaşamadığı, tıbbi açıdan ciddi sıkıntıların yaşandığı ve çocukların eğitim alamadığı Huşul Eşari bölgesinde kurulan kamp, civardaki diğer kamplar hakkında da ipucu veriyor. 

Guta'nın güneyindeki çeşitli bölgelerden gelen 45 ailenin oluşturduğu söz konusu kampta yaşayanların en yakın sağlık noktasına ulaşmaları için en az bir saat yürümeleri gerekiyor.

Kampa en yakın okul ise 7 kilometre uzaklıkta. Eğitimden uzak kalan çocuklar, vakitlerini oyun oynayarak geçiriyor.

- Rejimin saldırılarına göre kampların yeri değişiyor

Bölgede görev yapan "Yardımlaşma Derneği"nin kurucularından Mahmud Bekr, kampların çekirdeğini, aşiret bağları veya arkadaşlık, komşuluk ilişkileri nedeniyle bir araya gelen ailelerin oluşturduğunu söyledi.

Kampların son 4 yıldır yaygınlaşıp genişlediğini belirten Bekr, "Guta'nın birçok bölgesinde rastgele kurulan kamplar bir olgu haline geldi. Bunlardan bazıları, Evtaya, Eş-Şeyh Fadil, Beyt Sevi, Hamuriye ve Huşul Eşari kamplarıdır. Kampların yerleri rejimin saldırı haritasına göre değişiklik gösteriyor." dedi.

Bekr, kamplardaki yaşam şartlarının çok zor olduğunu ve buradaki sivillerin hayır kurumlarının sınırlı imkanları dahilindeki yardımlarıyla hayatlarını idame ettirdiğini aktardı.

Dört yıldır Beşşar Esed güçleri ve destekçisi yabancı terörist grupların kuşatması altında tutulan Doğu Guta, 6 yılı geride bırakan iç savaşın ilk gününden bu yana rejimin yoğun hava saldırılarına maruz kalıyor.

Anadolu Haber Ajansı
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