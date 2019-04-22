Sri Lanka'da kiliselere terör saldırısı

Güney Asya ülkesi Sri Lanka'da dün sabah saatlerinde eş zamanlı olarak üç kilise ve üç otelde yaşanan şiddetli patlamaların ardından iki patlama daha yaşanmıştı. Patlamalardan yedincisi başkentteki en büyük banliyö olan Dehiwala bölgesinden gelmişti.

Sri Lanka'da dün 3 kilise, 3 otel ve 2 farklı bölgede meydana gelen toplam 8 patlamada ölü sayısı 290’a yükseldi. Patlamalarda 500’den fazla kişinin de yaralandığı duyuruldu.

Sri Lanka Devlet Araştırma Dairesi, 3 kilise ve 3 oteldeki patlamanın 'canlı bomba saldırısı' olduğunu duyurdu.

POLİS: 24 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Sri Lanka polisi sözcüsü Ruwan Gunasekara, saldırılarla ilişkili olduğu düşünülen 24 şüphelinin gözaltına alındığını; şüphelilerin sorgularının sürdüğünü duyurdu.

HAVALİMANI YAKININDA BOMBA BULUNDU

Sri Lanka güvenlik kuvvetleri, Negombo şehrinde bulunan Bandaranaike Uluslararası Havaalanı yakınında bir şüpheli paket fark etti. Bomba imha uzmanlarının incelediği pakette bomba olduğu anlaşıldı. Bomba uzman ekiplerce etkisiz hale getirildi.

Hava Kuvvetleri Sözcüsü Gihan Seneviratne, el yapımı patlayıcının Aadiambalama yolu üzerinde tespit edilip, etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

ULUSAL GÜVENLİK KONSEYİ OLAĞANÜSTÜ TOPLANDI

Ulusal Güvenlik Konseyi, bu sabah Sri Lanka Devlet Başkanı Maithripala Sirisena'nın başkanlığında toplandı.

Meclis sözcüsü Karu Jayarusiya 23 Nisan’da Parlamento’nun olağanüstü toplanacağını duyurdu.

ÇAVUŞOĞLU: CENAZELERİN ÜLKEMİZE SÜRATLE GETİRİLMESİNİ SAĞLAYACAĞIZ

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, dün sosyal medya hesabından saldırıyla alakalı olarak, “Sri Lanka’daki hain saldırılarda vatandaşlarımız Serhan Selçuk Nariçi ve Yiğit Ali Çavuş’u maalesef kaybettik. Merhum vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, ailelerine başsağlığı diliyorum. Aileleriyle temas halindeyiz, cenazelerin ülkemize süratle getirilmesini sağlayacağız” mesajını paylaşmıştı.

BÜYÜKELÇİ ÖZÇUHADAR: 2 MÜHENDİSİMİZ HAYATINI KAYBETTİ

Türkiye'nin Kolombo Büyükelçisi Tunca Özçuhadar de DHA muhabirine verdiği bilgi de 2 Türk mühendisin hayatını kaybettiğini; yaralı bir Türk vatandaşı konusunda kendilerine bilgi ulaşmadığını açıklamıştı.

İLK ALTI PATLAMADA KİLİSELER VE OTELLER HEDEF ALINDI

Patlamalar, Katuwapitiya (Katana'da) ve Batticaloa'daki 3 kilise ile Kolombo’daki 3 otelde meydana geldiğini duyurdu. İlk patlamalar kiliselerde oldu ardından Kolombo'daki Shangri-La, Cinnamon Grand ve Kingsbury otellerinde peş peşe patlamalar meydana geldi.

27 Yabancı uyruklu kişi hayatını kaybetti

İçişleri Bakanlığı, saldırı ile alakalı 7 kişinin gözaltına alındığını duyururken; Dışişleri Bakanlığı ise patlamalarda 27 yabancı uyruklu kişinin hayatını kaybettiği, 5’inin kimliğinin tespit edildiğini belirtildi.

Türkiye'den kınama ve başsağlığı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sri Lanka'da, kilise ve otellere yapılan terör saldırılarını kınadı.

Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi, "Sri Lanka'da Paskalya Bayramı'na denk getirilen terör saldırılarını şiddetle kınıyorum. Bu saldırı tüm insanlığa karşı yapılmıştır. Saldırıda hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve tüm Sri Lanka halkına şahsım ve milletim adına başsağlığı, yaralananlara acil şifalar diliyorum."

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da, sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

Patlamaların Yeni Zelanda'daki cami saldırısıyla aynı olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, "Motivasyonu ne olursa olsun Christchurch’teki hain saldırıyla Sri Lanka’daki aynı: korkak, barbar ve acımasız. Terörün dini, milleti, coğrafyası yok. Sri Lanka halkına başsağlığı diliyorum." dedi.

Çavuşoğlu, “Sri Lanka’daki hain saldırılarda vatandaşlarımız Serhan Selçuk Nariçi ve Yiğit Ali Çavuş’u maalesef kaybettik. Merhum vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, ailelerine başsağlığı diliyorum. Aileleriyle temas halindeyiz, cenazelerin ülkemize süratle getirilmesini sağlayacağız” ifadelerini kullandı.