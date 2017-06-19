RUSYA'YA AB YAPTIRIMLARI UZATILDI

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği (AB), Kırım ve Sivastopol'un ilhakından dolayı Rusya'ya uyguladığı yaptırımların süresini bir yıl uzattı.

AB Konseyi'nden yapılan yazılı açıklamada, AB'nin, Rusya'nın Kırım ve Sivastopol'u yasa dışı ilhakı nedeniyle uygulamakta olduğu sınırlayıcı tedbirlerin 23 Haziran 2018'e kadar uzatıldığı bildirildi.

Buna göre, uzatılan yaptırımlarla AB vatandaşları ve şirketlerinin Kırım ve Sivastopol bölgelerindeki faaliyetleri sınırlandırılıyor.

AB'ye Kırım ve Sivastopol'dan ürün ithalatına izin verilmiyor. Hiçbir AB vatandaşı veya AB şirketi, Kırım ve Sivastopol'dan emlak alamıyor. Bu bölgelerdeki şirketlere finansman sağlayamıyor. Avrupa'nın turistik yolcu gemileri Kırım ve Sivastopol'daki limanlara acil durumlar dışında uğrayamıyor.

Kırım bölgesinde ulaşım, telekomünikasyon ve enerji sektörlerinde kullanılacak bazı mal ve teknolojiler ihraç edilemiyor. Özellikle petrol, doğal gaz ve maden arama, çıkartma ve üretimine yönelik teknoloji sağlanması engelleniyor. Bu sektörlere, teknik destek, inşaat ve mühendislik faaliyetleri verilmiyor.

Rusya, 18 Mart 2014'te Kırım Özerk Cumhuriyeti ve Sivastopol kentini yasa dışı biçimde ilhak etmişti.

Kırım'ın Rusya tarafından ilhak edilmesi ve Ukrayna'nın doğusunda çıkan olaylardan sonra AB, ABD ve diğer ülkeler, Rusya’ya ekonomik yaptırımlar uygulamaya başlamıştı.

Anadolu Haber Ajansı