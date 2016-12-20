RUSYA'DA GELİRLER DÜŞTÜ, İŞSİZLİK AYNI SEVİYEDE KALDI

MOSKOVA (AA) - Rusya Devlet İstatistik Kurumu (Rosstat) tarafından açıklanan verilere göre; Rusya’da reel harcanabilir gelirler kasım ayında geçen yılın aynı dönemine göre yıllık bazda yüzde 5,6 düşerken, bu yılın ilk 11 ayında ise yüzde 5,8 geriledi.

Kasım ayı ortalama maaş ise aylık 36 bin ruble olarak açıklanırken, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre ortalama maaşlarda yüzde 7,6’lık bir artış yaşandığı kaydedildi.

Öte yandan, ülkede işsizlik oranının ise kasım ayında bir önceki aya göre değişiklik göstermeyerek yüzde 5,4 seviyesinde kaldığı belirtildi.

Rusya’da işsizlik oranı, geçen yılın aralık ayından bu yılın şubat ayına kadar yüzde 5,8 seviyesinde devam ederken, mart ayında yüzde 6’ya yükselmiş, sonraki aylarda ise istikrarlı bir düşüş sürecine girmişti.

Rusya’da resmi verilere göre, toplam 76,6 milyon kişilik iş gücü bulunuyor.

Anadolu Haber Ajansı