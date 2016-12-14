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ROTTERDAM'DAN TÜRK POLİSİNE ANLAMLI DESTEK

14 Aralık 2016 Çarşamba 10:48
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Rotterdam polis teşkilatı, İstanbul'da gerçekleştirilen son bombalı saldırıda 37 şehit veren Türk meslektaşlarının acısını sosyal medya aracılığıyla paylaştı

ROTTERDAM'DAN TÜRK POLİSİNE ANLAMLI DESTEK
ANKARA (AA) - Rotterdam polis teşkilatı, İstanbul'da gerçekleştirilen son bombalı saldırıda 37 şehit veren Türk meslektaşlarının acısını sosyal medya aracılığıyla paylaştı.

İstanbul'da gerçekleştirilen iki ayrı bombalı saldırıda 37 polisin şehit olmasının ardından Emniyet teşkilatına çok sayıda taziye mesajı gönderildi.

Hollanda'nın Rotterdam şehri polis teşkilatı ise Türk Emniyet Teşkilatının acısına Facebook'tan yaptığı paylaşımla ortak oldu. Bir köprünün iki tarafına Türk ve Rotterdam polis teşkilatlarının logosu koyulan fotoğraf ile yapılan paylaşımda, "İçimizden birine bir şey olduğunda bu hepimiz tarafından hissedilir. Diğerlerini korumak için kendi canını feda edenlerin anısına..." ifadesine yer verildi.

Bombalı saldırıda, çoğunluğu polis 44 kişinin hayatını kaybettiği anımsatılan paylaşımda, polislerin futbol maçında insanların güvenliğini sağlamak için sabah ailelerinden ayrıldıklarına işaret edilerek, kendilerinin de ülkelerinde benzer görevleri sürekli yaptıkları belirtildi. Paylaşımda, "2 bin 700 mil uzaktan Türk meslektaşlarının acılarını hissettikleri"ni vurgulayan Hollanda polisi, dünya genelinde polislerin kullandığı mavi renge atıfta bulunularak, "İnce mavi çizgi bizi birbirimize bağlıyor." görüşüne yer verdi.


Anadolu Haber Ajansı
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