Refah Sınır Kapısı'nın geçici olarak açılması

REFAH (AA) - Mısır yönetiminin, 3 günlüğüne çift yönlü olarak açılan Refah Sınır Kapısı'ndan 40 aracın geçişine izin verdiği bildirildi.

Refah Sınır Kapısı'nın Filistin tarafındaki Müdürü Hişam Advan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Mısır yönetiminin dün 40 aracın yanı sıra çimento, tahta ve yol yapımında kullanılan malzeme girişine izin verdiğini, bu malzemelerin özel sektör tarafından kullanılacağını söyledi. Advan, ilk gün sınır kapısından çift yönlü olarak 779 kişinin geçiş yaptığını belirtti.

Advan, araç ve inşaat malzemesi girişine izin verilmesine rağmen, mal girişiyle ilgili kolaylık sağlanması konusunda yeni bir kararın kendilerine tebliğ edilmediğini, karar alınması durumunda malzemelerin girişi için bölgenin derhal hazırlanacağını kaydetti.

Sınır kapısının açık tutulduğu gün sayısının artırılması ve mal girişine izin verilmesinden ötürü Mısır yönetimine teşekkür eden Advan, bunun olumlu bir adım olduğunu dile getirdi.

Mısır yönetimi dün, Refah Sınır Kapısı'nı üç günlüğüne çift yönlü açmıştı.

Anadolu Haber Ajansı