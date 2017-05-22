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Real Madrid şampiyonluğu kutladı

22 Mayıs 2017 Pazartesi 08:58
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33. kez lig şampiyonu olan Real Madrid, Cibeles Meydanı'nda 30 bine yakın taraftarıyla kutlama yaptı

Real Madrid şampiyonluğu kutladı
MADRİD (AA) - İspanya 1. Futbol Ligi'nde (La Liga) 2016-2017 sezonunda şampiyonluğunu ilan eden Real Madrid, Cibeles Meydanı'nda taraftarlarıyla kutlama yaptı.

La Liga'nın son haftasında deplasmanda Malaga'yı 2-0 yenerek şampiyonluğunu ilan eden Real Madrid kafilesi, Malaga'dan uçakla saat 01.30'da  Madrid'e geldi. İlk olarak Santiago Bernabeu Stadı'na giden futbolcular ve teknik direktör Zinedine Zidane başkanlığındaki teknik heyet daha sonra üstü açık otobüse binerek Cibeles Meydanı'na geçti. Burada saatlerdir kendilerini bekleyen yaklaşık 30 bin taraftarıyla buluşan Real Madridli futbolcular ve teknik heyet, "şampiyon, şampiyon, şampiyon" tezahüratları altında kutlama yaptı.

Meydandaki kutlama töreni sırasında isimleri tek tek anons edilen Real Madridli futbolcular taraftarlara eşlik etti. Real Madridli futbolcular, Barcelonalı futbolcu Gerard Pique'yi ve ezeli rakipleri Atletico Madrid'i hedef alan tezahüratlar yaptı.

Taraftarlara hitaben konuşma yapan Cristiano Ronaldo, "Çok büyük bir sezon geçirdik ama halen 3 Haziran'da kalan bir finalimiz var. Desteğinizi bekliyoruz" diyerek, Juventus'a karşı oynayacakları UEFA Şampiyonlar Ligi finaline gönderme yaptı.

Törenin sonunda Real Madrid'in kaptanları Sergio Ramos ve Marcelo, her zamanki gibi Cibeles heykelinin üzerine çıkarak kulüp atkısını ve bayrağını astı.

Real Madrid takımı lig şampiyonluğu dolayısıyla Madrid Belediyesi ve Madrid Özerk Yönetimine resmi ziyaretini bugün öğlen saatlerinde yapacak.


Anadolu Haber Ajansı
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