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PORTEKİZ'DE ORMAN YANGINI: 61 ÖLÜ

19 Haziran 2017 Pazartesi 11:12
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Portekiz'in Pedrogao Grande yakınlarındaki orman yangınında 61 kişi hayatını kaybetti

PORTEKİZ'DE ORMAN YANGINI: 61 ÖLÜ
MADRİD (AA) - Portekiz'in Pedragao Grande yerleşim merkezini saran orman yangınında 61 kişi yaşamını yitirdi, ülkede 3 günlük ulusal yas ilan edildi.

Sabah saatlerinden bu yana bölgede bulunan Portekiz Başbakanı Antonio Costa, "Son yıllardaki en büyük insanlık trajedisiyle karşı karşıyayız" diye nitelendirdiği yangın nedeniyle ülkede 3 günlük ulusal yas ilan edildiğini bildirdi.

Costa, önceliklerinin, yangını söndürme çalışmaları ve hayatlarını kaybedenlerin kimliklerinin en kısa zamanda belirlenmesi olacağını ifade etti. 

Portekiz'in başkenti Lizbon'un 200 kilometre kuzeyindeki Pedragoa Grande yakınlarında dünden bu yana devam eden orman yangını, ülkede son yılların en büyük trajedisine neden oldu.

Portekiz Ulusal Sivil Koruma Kurumu yetkilileri, Pedragoa Grande ve Leiria yerleşim yerlerini etkileyen yangında hayatını kaybedenlerin sayısını 61 olarak açıkladı.

Ölenlerin en az 30'unun alevlerin arasında arabalarında mahsur kalarak can verdiği, yangında en az 50 kişinin yaralandığı belirtildi.

Yangın söndürme çalışmalarına bin 600'den fazla itfaiye görevlisi, asker ve sivil yardım ekiplerinin katıldığı, ayrıca 500 araç ve havadan 18 uçağın destek verdiği bildirildi. 5 farklı bölgede yangınla mücadele edildiği duyuruldu. 

Sivil Koruma Kurumu yetkilileri, yangının sıcak hava ve rüzgarla bağlantılı "doğal sebeplerden" çıktığını ifade etti.


Anadolu Haber Ajansı
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