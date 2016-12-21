PASHA BANK FİNANSAL VE SANATSAL SİNERJİYİ TÜRKİYE'YE TAŞIYOR

İSTANBUL (AA) - PASHA Bank Türkiye Genel Müdürü Cenk Eynehan, sermayelerini ve kaynaklarını Azerbaycan üzerinden Türkiye'ye getirdiklerini belirterek, "Türkiye'ye olan güveni göstermek istiyoruz. Yatırım kararı alan bütün işletmeleri önümüzdeki dönemde desteklemeye devam edeceğiz." dedi.

Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan'da kurumsal ve yatırım bankacılığı hizmeti veren PASHA Bank, ülkeler arasında oluşturduğu finansal sinerjiyi ArTriangel Şehir Hikayeleri Fotoğraf Sergisi ile sanatsal boyuta taşıyor.

Konuya ilişkin değerlendirme bulunan PASHA Bank Türkiye Genel Müdürü Eynehan, PASHA Bank'ın Azerbaycan merkezli olduğunu, Türkiye ve Gürcistan'da faaliyet gösterdiğini belirterek, finansal bir köprü oluşturmayı amaçladıklarını, bankacılığın bir adım ötesine geçerek kültür ve sanatı desteklemeyi arzu ettiklerini söyledi.

Eynehan, fotoğraf sanatçısı Mustafa Seven'in desteğiyle üç ülkeyi fotoğraflayarak, insanların, kültürlerin birbirinden çok farklı olmadığını göstermeye çalıştıklarını kaydetti.

PASHA Bank'ın 2015 yılında Türkiye'ye geldiğini, 250 milyon lira sermayeli bir banka olduklarını ifade eden Eynehan, şunları anlattı:

"Amacımız kurumsal ve ticari bankacılık ve yatırım bankacılığı yapmak. Özellikle 3 ülkeyi odağımıza koyuyoruz. Geçen yıla göre bu yıl 2 katı büyüdük. Önümüzdeki yıl yüzde 25 daha büyümeyi hedefliyoruz. Sermayemizi ve kaynağımızı Azerbaycan üzerinden Türkiye'ye getiriyoruz ve Türkiye'ye olan güveni göstermek istiyoruz. Yatırım kararı alan bütün işletmeleri önümüzdeki dönemde desteklemeye devam edeceğiz. Bu yılı müspet bir karla kapatıp 2017'de büyüme yolumuza devam edeceğiz."

Eynehan, yurt dışı kaynaklı olarak 2017 yılının biraz daha farklı olabileceğini aktararak, "Türkiye'nin önümüzdeki yıl kredi tarafında büyümesinin devam edeceğini düşünüyorum. Umutla bakıyorum. PASHA Bank özelinde büyüyeceğimizi düşünüyorum. Sektörün de yüzde 10'ların altında kalmayacak şekilde büyümesini sürdüreceğine inanıyorum." dedi.



"Türkiye'nin dünya ile rekabet gücüne güç katmak istiyoruz"

PASHA Holding Genel Müdür Vekili ve PASHA Bank Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Agha Ali Kamalov da Azerbancan'da PASHA Bank'ın lider bankalardan biri olduğunu belirterek, Türkiye'ye gelmekteki amaçlarının etkinliği artırmak, bölgesel iş birliği üzerinde faaliyetlerini kurmak olduğunu söyledi.



Türkiye'deki bankacılık sektörünün rekabetçi olduğuna dikkati çeken Karmalov, sözlerine şöyle devam etti: "Türkiye'nin bu faaliyetini destekliyoruz ve bu tecrübeden faydalanmak istiyoruz. Hükümetlerimiz arasında bugüne kadar fevkalade işler yapıldı. Önemli altyapı kuruldu. Bu sağlam temel üzerinde özel sektörün artık iş birliğine doğru gitmeye ihtiyacı var. Bizim yatırımımız belki Türkiye için çok büyük değil ama çok önemli. Türkiye'nin dünya ile rekabet gücüne güç katmak istiyoruz. Bundan kendimiz de faydalanmak istiyoruz. 15-20 sene önce bir eleman olarak Türkiye'de yetiştim, Citibank'ta çalıştım, Bilkent mezunuyum. 15 sene önce deseydiler ki 'Türkiye'de bir banka açacağız ve oraya Yönetim Kurulu Başkanı olarak gideceksiniz.' Bu ancak bir mucize olabilirdi. Doğru vizyon ve destek oldukça her şey mümkün. Biz Türkiye'nin geleceğine inanıyoruz. PASHA Bank Türkiye Yönetim Kurulu üyesi ve bankanın Azerbaycan Genel Müdürü Taleh Kazimov ise sergide Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan'ı birleştiren kültür ve medeniyetleri göstermeye çalıştıklarını belirtti. Kazimov, bu üç kardeş ülkeye destek olmayı hedeflediklerini ifade ederek, Türkiye'deki bankacılık sektöründe yoğun rekabet olduğunu bildiklerini, Türkiye'deki tecrübelerden hem Azerbaycan'da hem de Gürcistan'da istifade etmeyi istediklerini söyledi.



Bugün saat 18.30'da kapılarını ziyaretçilere açacak sergi, 31 Ocak 2017 tarihine kadar 42 Maslak Art!Space Gallery'de sanatseverlerle buluşacak.

Anadolu Haber Ajansı