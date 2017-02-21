ASTANA (AA) – Kazakistan'ın başkenti Astana’da, 12 ülkeden 40'a yakın firmanın katıldığı "Uluslararası Orta Asya 2017 Ekmek ve Unlu Mamuller Fuarı" başladı.

Astana Körme Fuar Merkezinde gerçekleştirilen "Uluslararası Orta Asya 2017 Ekmek ve Unlu Mamuller Fuarı" kapılarını ziyaretçilerine açtı. Etkinliğe Kazakistan'ın yanı sıra Özbekistan, Kırgızistan,Rusya, İtalya ve Almanya’nın da aralarında bulunduğu toplam 12 ülkeden 40'a yakın firma katılıyor.

Üçüncü kez düzenlenen fuarda firmaların ulusal ekmek ve unlu mamulleri yanı sıra ekmek üretimi teknolojileri de sergileniyor.

Fuarın organizatörü İrina Badanko, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu yıl üçüncüsü yapılmakta olan fuarın üreticiler arasında deneyim ve teknoloji paylaşımına ağırlık verildiğini belirtirken “Etkinliğimiz üreticilerin daha kaliteli ürünler üzerinde yoğunlaşmasına ve kendi aralarında iş birliğinin geliştirilmesine de vesile olacaktır." değerlendirmesini yaptı.

Kazakistan’ın buğdayın vatanı olduğunu hatırlatan Badanko, hükümetin desteğiyle Kazakistan’da ekmek üretim sektörünün geliştiğine işaret etti ve bu ay Karagan eyaletinde günde 65 ton üretim kapasiteli ekmek fabrikasının açıldığını hatırlattı.

Fuar 23 Şubat’a kadar devam edecek.

Anadolu Haber Ajansı