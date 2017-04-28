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Orban'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik

28 Nisan 2017 Cuma 12:11
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Macaristan Başbakanı Orban: - "Halk oylamasında Türk halkı kararını verdi. Bunun sonucunu kabul etmemiz gerekli. Biz sağduyu siyaseti izliyoruz"

Orban'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik
BUDAPEŞTE (AA) - Macaristan Başbakanı Viktor Orban, 16 Nisan'da Türkiye'de yapılan referandumdaki başarısından dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik ettiğini belirterek, "Halk oylamasında Türk halkı kararını verdi. Bunun sonucunu kabul etmemiz gerekli. Biz sağduyu siyaseti izliyoruz." dedi.

Orban, Macaristan devlet radyosu Kossuth Radio'daki haftalık konuşmasında, sığınmacı krizi ve gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Orban, halk oylamasında Türk halkının verdiği karara saygı duyulması gerektiğini belirterek ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kutlayarak, "Halk oylamasında Türk halkı kararını verdi. Bunun sonucunu kabul etmemiz gerekli. Biz sağduyu siyaseti izliyoruz. Türk Cumhurbaşkanının eline büyük bir balta vererek bizi korumasını istedikten sonra görünüşü hoşumuza gitmiyor deyip arkasından sürekli toplu iğne batırmamız doğru değil." şeklinde konuştu.

Macaristan-Sırbistan sınırındaki 155 kilometrelik bölgede çekilen ikinci tel örgünün tamamlandığını ve söz konusu hattın büyük insan gruplarını dahil durdurabileceğini öne süren Orban, "Soros'un göçmen siyasetine göre AB'ye her yıl 1 milyon sığınmacı taşınmalı. AB Komisyonu, George Soros ve sivil toplum kuruluşları Macaristan'ın göçmen düzenlemesine saldırıyor. Macaristan'ın sınırdaki tel örgüyü yıkmasını, hukuki düzenlemeler yapmasını ve yasa dışı göçmenlerin ülkeye girişine izin vermesini istiyorlar."  diye konuştu.

Avrupa Birliği (AB) yetkililerinin Amerikalı milyarder George Soros ile Brüksel'de buluşmasına da tepki gösteren Orban, "AB liderlerinin bir finans spekülatörüne böylesine yüceltici, onur verici ve ödüllendirici muamelede bulunması şok edici." dedi.

AB'nin, Soros'un finanse ettiği Orta Avrupa Üniversitesinin (CEU) kapatılmasına yol açabilecek düzelemeden dolayı Macaristan hakkında yasal işlem başlatmasını da değerlendiren Orban, "George Soros'un Macaristan'daki üniversitesi şeffaf değil ve hukuki karışıklık var. Hükümet bunun şeffaf olmasını istiyor." ifadelerini kullandı.

- Macaristan'da "Soros etkisi" tartışması

Mecliste 4 Nisan'da kabul edilen yasa ile Macaristan'da yabancı ülke diploması veren yüksek öğretim kurumlarının faaliyeti zorlaştırılmıştı. Hükümetin yasal düzenlemeyle Macar asıllı Amerikalı iş adamı George Soros'un finanse ettiği, ülkedeki en prestijli üniversitelerden CEU'nun çalışmasını imkansız hale getirmeyi amaçladığı iddia ediliyor.

Başbakan Viktor Orban, konuya ilişkin, ülkede Soros'un üniversitesi dahil birçok uluslararası üniversitenin yasaları ihlal ettiğini, bunun sahtekarlık olduğu açıklamasını yapmıştı. 

Hükümet, Soros tarafından desteklenen sivil toplum kuruluşlarının da Soros ve uluslararası sermayenin çıkarlarını yerel hükümetlere dikte ettirmek için kullanıldığını öne sürüyor.

Söz konusu sivil toplum kuruluşları ise Macaristan'ın izlediği sığınmacı politikasını eleştirdikleri ve ülkedeki yolsuzlukları gün yüzüne çıkardıkları için hükümet tarafından hedef gösterildiklerini savunuyor.

Anadolu Haber Ajansı
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