OPEC'İN PETROL ÜRETİMİ ŞUBATTA DÜŞTÜ

ANKARA (AA) - Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) günlük petrol üretimi, şubat ayında bir önceki aya göre 140 bin varil azalarak 31 milyon 960 bin varile geriledi.

OPEC'in "Petrol Piyasası Raporu"na göre, şubatta küresel petrol arzı bir önceki aya göre günlük 210 bin azalışla 95 milyon 880 bin varile indi. Şubatta küresel petrol arzı 2016 yılı şubat ayına göre değişiklik göstermedi.

OPEC'in ham petrol üretimi, şubatta bir önceki aya göre günlük 140 bin varil azalışla 31 milyon 960 bin varil oldu. OPEC'in üretimini düşürmesiyle şubatta küresel petrol üretimindeki payı bir önceki aya kıyasla yüzde 33,3'e geriledi.

Şubatta OPEC içinde ham petrol üretimi en çok Nijerya'da artarken, en büyük düşüş Suudi Arabistan, Irak, Birleşik Arap Emirlikleri ve Angola'da yaşandı.

Nijerya'da günlük üretim şubatta bir önceki aya göre yaklaşık 58 bin varil artış gösterdi. OPEC'in en büyük üreticisi Suudi Arabistan'da ise şubatta bir önceki aya göre petrol üretimi 68 bin varil düşüşle 9 milyon 797 bin varile geriledi. Kartelin ikinci büyük üreticisi Irak ise şubatta günlük üretimini 62 bin varil düşürdü.

- Küresel petrol talebi artacak

Bu yıl OPEC'in ham petrol talebi geçen yıla göre günlük 700 bin varil artarak 32 milyon 400 bin varile çıkacak. OPEC dışındaki ülkelerin bu yılki petrol arzı ise geçen yıla göre günlük 400 bin varil artarak 57 milyon 740 bin varili bulacak.

Bu yıl küresel petrol talebi ise geçen yıla göre 1 milyon 260 bin varil artışla günlük 96 milyon 310 bin varile ulaşacak.

Bu arada, dünyada toplam sondaj kulesi sayısı şubatta 2 bin 107 olarak açıklandı. Bu sondaj kulelerinin 554'ü OPEC üyesi ülkelerde inşa edildi.

Anadolu Haber Ajansı