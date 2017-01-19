OPEC’in petrol üretimi aralıkta düştü

ANKARA (AA) - Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) günlük petrol üretimi, 2016 yılı aralık ayında bir önceki aya göre 221 bin varil azalarak 33 milyon 85 bin varile geriledi.

OPEC'in "Petrol Piyasası Raporu"na göre, aralıkta küresel petrol arzı bir önceki aya göre günlük 300 bin azalışla 96 milyon 920 bin varile indi. Aylık bazda yaşanan düşüşe rağmen, küresel petrol arzı 2015 yılı aralık ayına göre 710 bin varil artış gösterdi.

OPEC'in ham petrol üretimi, aralıkta bir önceki aya göre günlük 221 bin varil azalışla 33 milyon 85 bin varil oldu. OPEC'in üretimini düşürmesiyle, aralıkta bir önceki aya göre küresel petrol üretimindeki payı yüzde 34,1'e geriledi.

Aralıkta OPEC içinde ham petrol üretimi en çok Angola ve Irak'ta artarken, en büyük düşüş Suudi Arabistan, Venezuela ve Nijerya'da gerçekleşti.

Angola'da günlük üretim aralıkta bir önceki aya göre 35 bin varil artış gösterdi. OPEC'in en büyük üreticisi Suudi Arabistan'da ise aralıkta bir önceki aya göre arz 149 bin varil düşüşle 10 milyon 474 bin varile geriledi. Nijerya günlük üretimini 113 bin varil, Venezuela ise 45 bin varil düşürdü.

Bu yıl OPEC ham petrol talebi, geçen yıla göre günlük 900 bin varil artarak 32 milyon 100 bin varile ulaşacak. OPEC dışındaki ülkelerin bu yılki petrol arzı geçen yıla göre günlük 120 bin varil artarak 57 milyon 260 bin varili bulacak.

Bu yıl küresel petrol talebi ise geçen yıla göre 1 milyon 160 bin varil artışla günlük 95 milyon 600 bin varile ulaşacak.

Bu arada, aralıkta toplam sondaj kulesi sayısı bin 846 olarak açıklandı. Bu sondaj kulelerinin 539'u OPEC üyesi ülkelerde inşa edildi.

Anadolu Haber Ajansı