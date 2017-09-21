OECD, 2018 GLOBAL BÜYÜME TAHMİNİNİ YÜKSELTTİ

ATİNA (AA) - Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD), dünya ekonomisinin gelecek yıl daha fazla büyüyeceği tahmininde bulundu. ECD'nin "Ara Dönem Ekonomik Görünüm Raporu" yayımlandı. Raporda, 2017 için dünya ekonomisine yönelik yüzde 3,5'lik büyüme tahmini korunurken, 2018'e ilişkin büyüme tahmininin ise yükseltilerek yüzde 3,7 olarak açıklandığı belirtildi. Raporda, yatırım, istihdam ve ticaretin genişlediği, bu gelişmenin orta vadede sürdürülebilir ve güçlü büyüme için yeterli olmadığı kaydedildi. Avro Bölgesi, Japonya ve Kanada'ya yönelik tahminlerin yukarı yönlü revize edildiği belirtilen raporda, gelişmekte olan ülkelerde ise Çin ve Rus ekonomilerinin olumlu sürpriz gelişmelere sahne olduğu bildirildi.



"Çin ve Rusya'da büyüme artacak"

Raporda, İngiliz ekonomisi için büyüme tahminlerinde değişikliğe gidilmedi. Almanya, Fransa ve İtalya başta olmak üzere Avro Bölgesi için büyüme tahmininin yükseltildiği raporda, Avro Bölgesi için bu yıl yüzde 2,1, gelecek yıl ise yüzde 1,9 büyüme öngörüsünde bulunuldu.



Gelişmekte olan ülkeler içinde Rusya ve Çin için büyüme tahminlerini artıran OECD'nin, Hindistan ve Brezilya için tam tersi bir tablo çizdiği kaydedildi. Raporda, Rusya'nın 2017'de yüzde 2, gelecek yıl yüzde 2,1'lik büyüme gerçekleştireceği, Çin ekonomisinde ise bu yıl yüzde 6,8 ve 2018'de yüzde 6,6'lık büyüme öngörüldüğü belirtildi.

Anadolu Haber Ajansı