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NİJERYA'DA KİLİSENİN ÇATISI ÇÖKTÜ: 160 ÖLÜ

11 Aralık 2016 Pazar 13:20
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Akwa Ibom eyaletinde Reigners Bible Kilisesi'nin çatısının çökmesi sonucu en az 160 kişi yaşamını yitirdi

NİJERYA'DA KİLİSENİN ÇATISI ÇÖKTÜ: 160 ÖLÜ
ABUJA (AA) - Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın güneyindeki Akwa Ibom eyaletinde, bir kilisede çatının çökmesi sonucu en az 160 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Yerel basında çıkan haberlere göre; eyaletin başkenti Uyo'daki Reigners Bible Kilisesi'nin çatısı, yüzlerce kişi Papaz Akan Week'in psikoposluk töreni için toplanmışken çöktü.

Uyo Eğitim Hastanesi Başhekimi Prof. Etete Peters, olay sonrası hastaneye 160 kişinin cesedinin getirildiğini, ölenlerin sayısının artmasından endişe ettiklerini belirtti.

Psikopos Akan Weeks ise yapımı henüz bitmemiş olan kilisenin çatısının çökmesi sonucu 200'e yakın kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Weeks, "Kilise çatısının çökmesi sonucu hayatını kaybedenler ve yaralılar farklı hastanelere kaldırıldı." ifadelerini kullandı.

Çatısı çöken kilisede arama kurtarma çalışmaları devam ederken, olay sırasında içeride olan Eyalet Valisi Udom Emmanuel olaydan yara almadan kurtuldu.

Vali Sözcüsü Ekerete Udoh, eyalet yönetiminin olayla ilgili soruşturma açacağını aktardı.

Nijerya'nın Lagos kentinde, 12 Eylül 2014'te Tüm Uluslar Sinagog Kilisesi devam eden yenileme çalışmaları sırasında çökmüş, olayda 116 kişi yaşamını yitirmişti.

 

Anadolu Haber Ajansı
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