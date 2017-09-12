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NEW YORK BORSASI "RALLİ" YAPTI

12 Eylül 2017 Salı 12:52
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Dow Jones Sanayi Endeksi 1 Mart'tan bu yana en kazançlı gününü yaşadı

NEW YORK BORSASI
NEW YORK (AA) - New York borsası, ABD'li teknoloji şirketlerinin hisselerindeki artışla haftanın ilk işlem gününü "ralli" yaparak tamamladı. 

Dow Jones Sanayi Endeksi 259,58 puan (yüzde 1,19) artışla 22.057,37 puana ulaşırken, 1 Mart'tan bu yana en kazançlı gününü yaşadı.

Standard & Poor's 500 Endeksi 26,68 puan (yüzde 1,08) yükselişle 2.488,11 puana tırmandı ve rekor seviyeden kapandı. 

Nasdaq Teknoloji Endeksi de 72,07 puan (yüzde 1,13) değer kazanarak 6.432,26 puana yükseldi.

ABD'li enerji depolama ve elektrikli otomobil şirketi Tesla'nın hisseleri yüzde 5,9 değer kazanırken, GoPro'nun hisseleri yüzde 6,4 arttı. 

Yarın yeni iPhone ve diğer ürünlerini tanıtacak teknoloji devi Apple'ın hisse başına değeri de yüzde 1,8 artış kaydetti. 


Anadolu Haber Ajansı
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