banner181

banner100


banner197
BIST
DOLAR
ALTIN
EURO
Ana SayfaDÜNYA

MOODY’S’TEN KÜRESEL EKONOMİYE İLİŞKİN DEĞERLENDİRME

24 Şubat 2017 Cuma 10:54
Bu haber 477 kez okundu

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's gelecek dönemde küresel ekonomin büyümesini sürdürmesinin beklendiğini, öte yandan Avrupa'da politik risklerin devam edebileceğini açıkladı

MOODY'S'TEN KÜRESEL EKONOMİYE İLİŞKİN DEĞERLENDİRME
LONDRA (AA) – Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s, gelecek dönemde küresel ekonomideki ivmenin korunmasının beklendiğini, Avrupa'da ise politik risklerin devam edebileceğini açıkladı.

Kuruluştan yapılan açıklamada gelişen piyasa ekonomilerindeki ılımlı ivmenin ve gelişen ülkelerde ise potansiyele yakın aktivitenin bu yıl küresel ekonominin büyümesine yardımcı olmasının beklendiği kaydedildi.

Öte yandan açıklamada küresel ekonomideki görünümün, ABD’de ticaret ve göç gibi bazı konularda olası politika değişikliklerinden olumsuz etkilenebileceği belirtildi.

Açıklamada G20 ülkelerinin ortalama büyümesinin 2016 yılındaki yüzde 2,6 seviyesinden 2017 ve 2018 yıllarında yüzde 3 seviyesine yükselmesinin beklendiği kaydedildi.

Gelişen ekonomilerin bu yıl ekonomik büyümesinin yüzde 4,8, gelişmiş ekonomilerin ise yüzde 1,9 seviyesinde gerçekleşmesinin beklendiği belirtildi.

Moody’s açıklamasında ayrıca Almanya ekonomisine ilişkin bu yılki büyüme tahmininin yüzde 1,5’ten 1,6’ya, gelecek yıl için ise 1,4’ten 1,6’ya yükseltildiği kaydedildi.

Almanya’ya ilişkin büyüme öngörülerindeki revizyona gerekçe olarak endüstri sektöründeki güçlenme ve yatırım harcamalarındaki artış gösterildi.

Açıklamada G20 ülkeleri içerisinde ekonomik büyümenin dikkate değer şekilde hız kesmesi beklenen tek ülkenin İngiltere olduğu, ülkenin büyümesinin 2017'de yüzde 1 seviyesine gerileyebileceği belirtildi.

ABD ekonomisinin ise 2017 yılında yüzde 2,4, 2018 yılında ise yüzde 2,5 seviyesinde büyümesinin beklendiği belirtildi.

Açıklamada bu yıl Avro Bölgesi’ndeki politik risklerin ön planda olacağı, “Kurulu düzen karşıtı (anti-establishment)  partilerin Fransa, Almanya ve Hollanda’daki seçimler öncesinde desteklerini artırması riski söz konusu. İtalya ise erken federal seçimlere gidebilir.” ifadelerine yer verildi.

Moody’s’in Kıdemli Analisti ve Başkan Yardımcısı Madhavi Bokil, “Seçim sonuçlarının bu yönde gerçekleşmesi, ülkelerin Avro Bölgesi’nden ayrılmasına neden olabilir. Bu da Avrupa’da yenide krizin oluşmasına neden olabilir.” ifadelerini korkuttu.

Moody’s’in Direktör Yardımcısı Elena Duggar ise, “ABD’nin ticaret politikasının küresel ticari akışı olumsuz etkilemesi ve küresel ekonomiye zarar vermesi ekonominin karşı karşıya kaldığı önemli riskler arasında bulunuyor” ifadelerini kullandı.

Anadolu Haber Ajansı
Anahtar Kelimeler

İlgili Haberler

Video GaleriVİDEO GALERİTÜM VİDEOLAR
  • İstanbul da urfanin meşhur sıra gecesi...İstanbul da urfanin meşhur sıra gecesi...İstanbul da urfanin meşhur sıra gecesi...
  • BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANI HASAN AKGÜN EMİTT 2017BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANI HASAN AKGÜN EMİTT 2017BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANI HASAN AKGÜN EMİTT 2017
  • TITANIC OTELLER GRUBU İCRA KURULU BAŞKANI MUZAFFER AYGÜNTITANIC OTELLER GRUBU İCRA KURULU BAŞKANI MUZAFFER AYGÜNTITANIC OTELLER GRUBU İCRA KURULU BAŞKANI MUZAFFER AYGÜN
  • AVRASYA TÜNELİ'NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADIAVRASYA TÜNELİ'NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADIAVRASYA TÜNELİ’NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADI
  • TAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'ATAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'ATAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'A
  • Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.
  • Thy Genel Müdürü Temel Kotil ile özel söyleşiThy Genel Müdürü Temel Kotil ile özel söyleşiThy Genel Müdürü Temel Kotil ile özel söyleşi
  • BU OTOYOLDA KAÇ KM HIZ İLE GİTMEK GEREKİYORBU OTOYOLDA KAÇ KM HIZ İLE GİTMEK GEREKİYORBU OTOYOLDA KAÇ KM HIZ İLE GİTMEK GEREKİYOR
  • 3. KÖPRÜ TÜRKİYE'NİN GÜCÜNÜ ORTAYA KOYUYOR3. KÖPRÜ TÜRKİYE'NİN GÜCÜNÜ ORTAYA KOYUYOR3. KÖPRÜ TÜRKİYE’NİN GÜCÜNÜ ORTAYA KOYUYOR
banner193

Yorum Gönder

Bağlantılar

Yukarı

© 2017 - ekovitrin.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı ekovitrin sorumlu tutulamaz. Görüş ve önerileriniz için haber@ekovitrin.com adresine e-posta gönderebilirsiniz.