Mısır'da emniyet noktasına bombalı saldırı

KAHİRE (AA) - Mısır'ın Giza kentinde bir cami yakınındaki emniyet noktasına düzenlenen saldırıda 6 polisin öldüğü bildirildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Giza'nın Talibiyye semtinde bulunan Selam Camisi yakınlarında bir emniyet noktasını hedef alan bombalı saldırıda 2'si rütbeli 6 polisin öldüğü, 3 askerin yaralandığı belirtildi.

Bölgenin güvenlik kordonu altına alındığı, saldırının sorumlularının yakalanması için emniyet güçlerinin operasyon başlattığı ifade edildi.

Görgü tanıkları, caminin yakınlarında büyük bir patlama sesi duyulduğunu ve alevlerin yükseldiğini, patlamanın bölgede paniğe sebep olduğunu aktardı.

Saldırının sorumluluğunu henüz üstlenen olmadı.

Anadolu Haber Ajansı