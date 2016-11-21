MERKEL 4. KEZ BAŞBAKANLIĞA ADAY

Alman Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) partisinin Genel Başkanı ve Başbakan Angela Merkel, gelecek yıl eylül ayında düzenlenecek genel seçimde tekrar aday olacağını açıkladı.

Merkel, CDU Genel Merkezi'nde düzenlenen basın toplantısında, hem parti başkanlığı hem de başbakanlık için bir kez daha aday olduğunu ifade etti.

Angela Merkel, bu kararı vermeden çok uzun süre düşündüğünü belirterek ''Kararımı verdim ve tekrar Almanya'ya hizmet etmek için hazırım'' dedi.

Almanya’da 2005 yılından beri başbakanlık koltuğunda oturan Merkel, dördüncü kez başbakanlığa adaylığını koymuş oldu.

Merkel'in 6 Aralık’ta Essen kentinde yapılacak parti kongresinde tek aday olarak seçimlere girmesi bekleniyor.

Merkel’in gelecek yılki seçimden sonra yeniden başbakanlık koltuğuna oturması durumunda CDU'nun kurucusu eski başbakanlardan Konrad Adenauer ve Helmut Kohl’ün görev süresi rekorunu kırma imkanı bulunuyor.

Almanya'da Adenauer 14, Kohl ise 16 yıl boyunca aralıksız başbakanlık yapmışlardı.