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Macaristan yatırımcısına kazandırıyor

Avrupa Birliği'nin en fazla yatırım alan ülkesi Macaristan Türk yatırımcısının da son yıllarda ilgisini çekiyor. Budapeşte Ticaret Müşavirimiz Başak Akyol son yıllarda Avrupa Birliğin'de kalıcı olarak yatırım yapmak isteyen iş insanlarımızın Macaristan üzerinden bunu gerçekleştirdiklerini söyledi.

Macaristan yatırımcısına kazandırıyor

Avrupa Birliği'nin en fazla yatırım alan ülkesi Macaristan Türk yatırımcısının da son yıllarda ilgisini çekiyor. Budapeşte Ticaret Müşavirimiz Başak Akyol son yıllarda Avrupa Birliğin'de kalıcı olarak yatırım yapmak isteyen iş insanlarımızın Macaristan üzerinden bunu gerçekleştirdiklerini söyledi.

18 Aralık 2018 Salı 15:03
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Macaristan yatırımcısına kazandırıyor

Akyol, Avrupa Birliği içinde %9'la en düşük kurumlar vergisi oranı ile şirket kurulum ve işletme maliyetlerinin de çok düşük olması Macaristan'ı çok cazip kıldığını belirterek son zamanlarda başta hayvancılık, insaat, tekstil başta olmak üzere birçok ticari faaliyet konusunda iş yapan Türk yatırımcısının ve iş insanının Macaristan'da şirket kurduğunu söyledi.

Kendilerinin de sektörel olarak Macaristan'da iş yapan Türk firmalarını ziyaret ettiklerini bu kapsamda Györ şehrinde et işleme konusunda faaliyet gösteren ve 5 milyon euro ile sektöründe en büyük Türk yatirımı olan Nakset'i yerinde ziyaret ettiklerini ve hem faaliyetleri hem de sektör hakkında bilgi aldıklarını belirten Akyol bundan önce de Macaristan'daki tekstil ve insaat firmalarımızı yerlerinde ziyaret ettiklerini söyledi.

Gıda Sektöründe Macaristan'daki En Büyük Yatırımımız Macaristan'nın Györ şehrinde 2015 yılından bu yana faaliyet gösteren Nakset'i, Budapeşte Ticaret Müşavirimiz Başak Akyol ile Macaristan MÜSİAD Temsilcisi Fadıl Başar ziyaret edip, üretimi yerinde görerek, hem yatırım hem de sektör hakkında incelemelerde bulundu. Macaristan MÜSİAD Temsilcisi Fadıl Başar da yaptığı açıklamada, ticaret müşavirliği ile Macaristan'da Türk yatırımcısının başarısı için her zaman saha olduklarını, sektörel olarak ziyaretler gerçekleştirdiklerini böylece sorun, çözüm ve uygulamaları yerlerinde gördüklerini belirtti.

Yatırımcıya Avrupa Birliği Desteği Fadıl Başar, buradaki ziyaretlerinde kendilerini en çok sevindiren ve gururlandıran olayın, yatırımda Avrupa Birliği desteklerinden başarılı şekilde yararlanılmış olması ve yapılacak olan güneş enerjisi ünitesinde de yine bu teşvikten %50 oranında yararlanılacak olunmasıdır dedi. Macaristan'da, bu boyuttaki Türk yatırımların kendilerine gurur verdiği gibi yatırımcısına da kazandırdığı söyleyen Başar, ticaret müşavirliğinin ve kendilerinin daima destek için Macaristan'a gelen Türk iş insanlarının yanında olduklarını belirterek yaklaşmakta olan 2019'un da iş dünyamıza bol ve bereketli kazançlar getirmesi dileğinde bulundu.

Son Güncelleme: 18.12.2018 15:09
Anahtar Kelimeler:
YatırımMacaristan
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