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Macaristan da karıştı

Hali hazırda 250 saat olan fazla mesai'nin 400 saate çıkarılması Macaristan da halkı sokaklara döktū.

Macaristan da karıştı

Hali hazırda 250 saat olan fazla mesai'nin 400 saate çıkarılması Macaristan da halkı sokaklara döktū.

15 Aralık 2018 Cumartesi 16:17
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Macaristan da karıştı

Köleleştirme Yasası
Macaristan'da 400 saate çıkarılan fazla mesaiye, halk tarafından köleleştirme yasası adı verildi. Ülke genelinde çalışanların şiddetle karşı çıktığı yasaya halkda sokağa çıkarak destek vermeye başladı.Ana muhalefet partisi ve yasaya karşı çıkan sivil toplum kuruluşları cumartesi akşamı halkı parlamento önünde protestolara çağırıyor.Muhalefet partilerinin, hükümeti çıkardıkları yasa ile global güçlerin maşası olmakla suçluyor.Hükümet ise bunun Soros ve yandaşları tarafından bir kaos çıkartma fırsatına dönüştüğü söylüyor.

Diş Göçün Neticesi

Macaristan'nın Avrupa Birliği'ne girişi ve 2006 yılında Avrupa Birliği ile sınırların kaldırılması, ülkedeki yetişmiş, kalifiye iş gücünün başta Almanya olmak üzere batılı ülkere kaymasına sebep oldu. Bu dış göç de son yıllarda ülkede birçok sektörde işçi temini noktasında sıkıntı doğmasına neden oldu. Erdely Bölgesindeki ( Romanya'da ) Macarların da ülkeye kazandırılması ( orada yasayanlara Macar vatandaşlığı verilmsi ) konusunda da yeterince başarılı olamayan hükümet işci nüfusu arttıramayınca mevcut işçilerin mesayi saatlerini arttıran bir yasa çıkardı. Uluslararası Yatırımcının Gözdesi Macaristan Dışarıdan yatırım almada Avrupa'da birinci sırada olan Macaristan'da hali hazırda Mercedes, Audi,Suzuki, Lufthansa Technic, Lego, Nestle, Bosch , Fag, Valeo.....gibi dünya devlerinin üretimleri bulunmakta 2019 yılında bunlara 1 milyar eura yatırım BMW'de katılmaya hazırlanıyor.

Yatırımcısına kazandıran Macaristan bu süreçte işcisini de memnun etmeyi başarırsa, 2019 yılında da siyasi istikrarın artısınıda buna eklerse yine Avrupa'da dış yatırımcının gözde ülkesi olacağı kesin.

Son Güncelleme: 15.12.2018 17:31
Anahtar Kelimeler:
EkovitrinMacaristan
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