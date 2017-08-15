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Londra’nın 200 milyon sterlinlik “bahçe köprü” projesi iptal edildi

15 Ağustos 2017 Salı 16:13
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Londra’da Thames nehri üzerine inşa edilmesi planlan “Bahçe Köprü” (Garden Bridge) projesinin iptal edildiği bildirildi .

Londra'nın 200 milyon sterlinlik 'bahçe köprü” projesi iptal edildi
LONDRA (AA) - İngiltere’nin başkenti Londra’da Thames nehri üzerine inşa edilmesi planlan “Bahçe Köprü” projesi iptal edildi. 

Yaklaşık toplam yatırım değeri 200 milyon İngiliz sterlini seviyesinde olan "Bahçe Köprü" (Garden Bridge) projesini yürüten Garden Bridge Trust’ın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada projenin Londra Belediyesi yönetimi tarafından desteklenmemesi nedeniyle iptal edildiği bildirildi.

Proje kapsamında Thames nehrinin Southbank kesiminde, üzerinde 270 ağacın olacağı ve sadece yayaların kullanımına açık bir köprünün inşa edilmesi planlanıyordu. 

Öte yandan halihazırda İngiltere’nin Dışişleri Bakanı olan Londra’nın eski Belediye Başkanı Boris Johnson tarafından desteklenen projeye de henüz tek bir çivi bile çakılmamış olmasına rağmen yaklaşık 37 milyon sterlin harcanmış olması uzun süredir kamuoyunda tepkiyle karşılanıyordu. 

Proje kimi kesimler tarafından Londra’nın prestijini artıracak bir mimari eser olarak görülürken, kimi kesimler tarafındansa kamu kaynaklarının harcandığı gereksiz bir gösteriş olarak görülüyordu. 

Konuya ilişkin olarak değerlendirmede bulunan Londra Belediye Başkanı Sadık Han ise Londralıların kamu kaynakların söz konusu proje için harcanmasından dolayı öfkeli olduğunu belirterek, “Belediye başkanı olmadan önce Londralıların vergilerinin artık bu projeye harcanmayacağın konusunda net konuşmuştum.” ifadesini kullandı. 


Anadolu Haber Ajansı
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