LONDRA'DA 24 KATLI BİNADAKİ YANGIN

Londra İtfaiyesi, 14 yangın kurtarma ünitesinin de olaydan etkilenenlerin kurtarılması çalışmasında yer aldığı bildirirken, ekiplerin ilk ihbarı takiben yaklaşık 6 dakika içerisinde bölgeye ulaştığını aktardı. Binadan çevreye moloz parçaları dökülürken, binanın çökmesi endişesiyle çevresindeki konutlarda kalanlar da yetkililerce tahliye edildi. Bölgede yaşayanlar, binanın belediyeye ait bir sosyal konut olduğunu belirtti. Görgü tanıkları, binada yaşayan çok sayıda kişiden haber alınamadığını ve yangının başlangıcında binada mahsur kalan bazı kişilerin de pencerelerden atladığını söyledi. Alt katlardan birinde patlayan bir buzdolabı nedeniyle çıktığı sanılan yangının, 100’den fazla daire bulunan binanın dış cephesi plastik malzemeyle kaplı olduğu için hızla yayıldığı ileri sürüldü.
Anadolu Haber Ajansı
Yorum Gönder