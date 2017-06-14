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LONDRA'DA 24 KATLI BİNADAKİ YANGIN

14 Haziran 2017 Çarşamba 11:03
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Londra itfaiyesinin yangına müdahalesi devam ederken, olayda yaralananların sayısı 50'ye çıktı. Binanın çökmesi endişesiyle çevredekiler tahliye edildi.

LONDRA'DA 24 KATLI BİNADAKİ YANGIN
LONDRA (AA) - İngiltere'nin başkenti Londra'daki 24 katlı binada çıkan yangında yaralananların sayısının 50'ye ulaştığı bildirildi. Londra'nın batısında yer alan Latimer Road semtindeki binada yerel saatle 01.00'de (TSİ 03.00) yangın çıktı. 45 itfaiye aracı ile 200’den fazla itfaiye erinin müdahalesine rağmen yangın halen tam olarak söndürülemedi. Londra Ambulans Hizmetleri yangında yaralanan ve dumandan etkilenen 50’den fazla kişinin bölgedeki 5 hastaneye sevk edildiğini bildirdi. Londra İtfaiyesi de, yangının binanın ikinci katından üst katlara doğru ilerlediğini belirterek, olayda hayatını kaybedenler olduğunu açıklarken, ölü sayısına ilişkin henüz bilgi vermedi.

Londra İtfaiyesi, 14 yangın kurtarma ünitesinin de olaydan etkilenenlerin kurtarılması çalışmasında yer aldığı bildirirken, ekiplerin ilk ihbarı takiben yaklaşık 6 dakika içerisinde bölgeye ulaştığını aktardı. Binadan çevreye moloz parçaları dökülürken, binanın çökmesi endişesiyle çevresindeki konutlarda kalanlar da yetkililerce tahliye edildi. Bölgede yaşayanlar, binanın belediyeye ait bir sosyal konut olduğunu belirtti. Görgü tanıkları, binada yaşayan çok sayıda kişiden haber alınamadığını ve yangının başlangıcında binada mahsur kalan bazı kişilerin de pencerelerden atladığını söyledi. Alt katlardan birinde patlayan bir buzdolabı nedeniyle çıktığı sanılan yangının, 100’den fazla daire bulunan binanın dış cephesi plastik malzemeyle kaplı olduğu için hızla yayıldığı ileri sürüldü.




 

Anadolu Haber Ajansı
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