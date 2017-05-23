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LIGNA Orman ve Ağaç Ürünleri Sanayi Fuarı

23 Mayıs 2017 Salı 14:45
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LIGNA Orman ve Ağaç Ürünleri Sanayi Fuarında Türkiye 36 firma ile temsil ediliyor

LIGNA Orman ve Ağaç Ürünleri Sanayi Fuarı
HANNOVER(AA) -   Ligna Orman ve Ağaç Ürünleri Sanayi Fuarı Almanya'nın Hannover kentinde açıldı.

49 ülkeden yaklaşık 1500 firmanın katıldığı Ligna Uluslararası Orman, Ağaç ve Ahşap İşleme Makineleri fuarında Türkiye 36 firma ile temsil ediliyor. 

Sektöründe en son teknoloji donanımlı Endüstriyel Otomasyon, Mobilya Üretimi, Robotlar, Kağıt Endüstrisi, Kereste Teknolojisi Katı Ağaç İşleme, Montaj Teknolojisi gibi orman ürünleri sanayi makinaları sergilendiği fuar, 26 Mayıs 2017 tarihine kadar gezilebilecek. 

Ağaç İşleme Makine ve Yan Sanayisi İş Adamları Derneği (AIMSAD) Genel Sekreteri Arif Onur Kaçak, İstanbulda faaliyet gösteren derneğin 2014 yılında kurulduğunu belirterek, “59 üyemiz var. İkinci kez katıldığımız Ligna fuarına bu kez Türkiye’nin Makinacıları Derneği desteği ile 36 firma ile katılıyoruz. Burada geniş bir tanıtım yaptık. Firmalarımız kendi ürün guruplarına göre değişik hollerde yer alıyor. Türkiyenin güçlü üretici firmaları burada. Hedefimiz, üye firmalarımızın dünyaya açılmasını sağlamak” dedi.

Ahşap işleme freze olarak geçen işleme merkezleri ürettiklerini belirten AES CNC İşleme Merkezleri şirketi uluslararası satış pazarlama müdürü Mert Can Mozbayın, “Buraya getirdiğimiz yedi makine, bunlarla alakalı farklı opsiyonlara ait modeller delik makinası ve burada ilk kez tanıttığımız panel ebatlama makinesidir. Amacımız panel işlemede tüm ürün gurubunu tamamlayıp komple hat otomasyonu şeklinde hizmet vermek.'' diye konuştu.

Makine üretiminde rakipleri olarak İtalyan ve Almanları gördüklerini belirten Mozbayın, uzak doğu gibi ülkelerde de üretim yapan firmalarında bulunduğuna işaret ederek, pazardaki konum ve hedeflerini şöyle ifade etti: “Avrupalı firmalardan daha uygun fiyata, doğuda üretim yapan firmalardan daha kaliteli olan üretimimizi sürdürerek pazarda kalıcı olmak ve pazar payımızı arttırmak.” ifadesini kullandı.


Anadolu Haber Ajansı
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