"KÜRESEL EKONOMİ DAHA PARLAK GÖZÜKÜYOR"

WASHINGTON (AA) - ABD Merkez Bankası (Fed) Yönetim Kurulu Üyesi Lael Brainard, küresel ekonomideki iyileşmenin riskleri düşürdüğüne işaret ederek, "Küresel ekonomi son birkaç yıldakine kıyasla daha parlak gözüküyor." dedi.

Brainard, Washington'da katıldığı bir etkinlikte küresel ekonomiye yönelik değerlendirmelerde bulundu.

Japonya ve Avrupa ekonomilerinin istikrar kazandığını vurgulayan Brainard, Çin başta olmak üzere gelişmekte olan ekonomilerinin de daha iyi performans gösterdiğini anlattı.

Brainard, küresel büyüme beklentilerinin bu gelişmeler çerçevesinde son üç yıldır ilk defa yukarı yönlü revize edildiğine dikkati çekerek, "Risklerin dengesi değişti çünkü bazı yabancı ekonomilerdeki aşağı yönlü riskler büyük ölçüde azaldı. Küresel ekonomi son birkaç yıldakine kıyasla daha parlak gözüküyor." görüşünü paylaştı.

Fed'in Yönetim Kurulu Üyesi Brainard'ın olumlu yorumları, haziran toplantısında faiz artırılmasını destekleyebileceği şeklinde yorumlandı.

Fed'in para politikasını belirleyen Federal Açık Piyasa Komitesinin (FOMC) bir sonraki toplantısı 13-14 Haziran tarihlerinde başkent Washington'da düzenlenecek.

Fed Başkanı Janet Yellen ekonomik projeksiyonların ve faiz beklentilerinin güncelleneceği FOMC toplantısının ardından basın mensuplarıyla bir araya gelecek.

Finans şirketi CME Group'un vadeli işlemlere dayanarak belirlediği verilere göre, yatırımcılar Fed'in haziranda faiz artırmasına yüzde 83 ihtimal veriyor.

Anadolu Haber Ajansı