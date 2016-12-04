Kırgızistan'da Manas Destanı okuma etkinliği sona erdi

BİŞKEK (AA) - Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te bir hafta önce başlayan Manas Destanı okuma etkinliği sona erdi.

Manas Destanı okuma etkinliğinin sona ermesi münasebetiyle, Büyük Konser Salonu'nda düzenlenen kutlamada, Kırgız halkının kahramanı Manas'ın yaşadığı dönem ve Manas'la Kanıkey'in evliliğinden sonra yaşanan hadiseler sahneye taşındı.

Kırgızistan Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla, Manas Destanı'nı tanıtma, geliştirilme ve yaygınlaştırma görevini üstlenen Kırgızistan Sayakbay Manasçı Uluslararası Vakfının organizasyonuyla düzenlenen Manas Destanı okuma günlerine katılan "Manasçılar"a da ödülleri takdim edildi.

Başbakan Sooronbay Ceenbekov, burada yaptığı konuşmada, ülkenin Ulusal Sürdürülebilir Kalkınma Stratejisi kapsamında okul müfredatına "Manas'a giriş" ve "Manas Destanı okuma" derslerinin eklendiğini söyledi.

Ceenbekov, Manas Destanı'nı 7 gün 7 gece ezbere okuyan Manasçılara teşekkür ederken, Manas Destanı ile ilgili kitap çıkaran, film çeken ve nesilden nesile bu büyük mirası iletenlerin ülkenin kültür ve tarihine paha biçilmez bir katkı sağladığını dile getirdi.

Sayakbay Manasçı Uluslararası Vakfı Başkanı Samatbek İbrayev, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Manas Destanı'nı, tüm dünyada özellikle de Türk dili konuşan kardeş ülkelerde tanıtmayı ve yaygınlaştırılmayı amaçladıklarını belirtti.

İbrayev, Manas Destanı'nı okuma günleri etkinliğine katılan bir Manasçının 10 saat ara vermeksizin okuma yaptığını anlattı.

En uzun destan olarak Dünya Rekorlar Kitabı'nda yer alan Kırgız Milli Manas Destanı, baba Manas, oğul Semetey ve torun Seytek dönemlerini anlatan üç bölüm ve yaklaşık yarım milyon mısradan oluşuyor.

Kırgızistan'ın kültür hazinelerinden olan ve nesilden nesile aktarılan Manas Destanı, bin yıl önceki Kırgızların kahramanı Manas'ı, halkın yaşam tarzı, örf ve adetleri, coğrafyası, gelenekleri, din ve inançları, halklar arasındaki ilişkileri yanı sıra kahramanlık hikayelerini anlatıyor.

Destanın bütününü eksiksiz ezbere bilen ve anlatmayı meslek edinen kişilere Manasçı adı veriliyor.

Anadolu Haber Ajansı