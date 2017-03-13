"Kerkük'teki petrol mücadelesi kenti yangın yerine çevirir"

BAĞDAT (AA) - HAYDAR HADİ - Irak Türkmen Cephesi (ITC) Başkanı Erşet Salihi, eski Irak Cumhurbaşkanı Celal Talabani'nin lideri olduğu Kürdistan Yurtseverler Birliği'ne (KYB) bağlı Peşmerge güçlerinin Kerkük petrol kuyularındaki işgalinin sürdüğünü belirterek, "Bu yakın gelecekte Kerkük için idari, ekonomik, siyasi bir tehlike ve savaş sinyali demektir." dedi.

Irak'ın başkenti Bağdat'ta AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Salihi, siyasi parti ve koalisyonların KYB'nin petrol kuyularını işgaline sessiz kaldığına dikkati çekerek "Bağdat yönetimi ve Başbakan Haydar el-İbadi, Kerkük petrollerinin İran üzerinden ihraç edilmesi için KYB ile işbirliği yapıyor." diye konuştu.

Ülkedeki Şii ve Sünni koalisyonlarının, KYB'nin petrol kuyularını işgaline sessiz kalmasını ilginç bulan Salihi, "tek tepkinin Türkmenler ve temsilcileri ITC'den geldiğini, bunun faturasını da Türkmenlerin ödeyeceğini" söyledi.

KYB'ye bağlı Peşmerge güçlerinin Kerkük petrol yataklarını işgalinin sürdüğünü belirten Salihi, "Bu ihlalin gelecekte Kerkük için idari, ekonomik, siyasi bir tehlike ve savaş sinyali" anlamına geldiğine işaret etti.

Türkmen lider, "IKBY yönetimi Erbil ve Süleymaniye hükümetleri diye iki yönetime ayrılmış. Bu durum (KYB'nin petrol işgali) KDP ile KYB arasında ekonomik çatışmanın sonucudur. Her parti kendi petrol hissesini almak istiyor." değerlendirmesinde bulundu.

-"Petrol bizim ama ateşi bizi yakıyor"

Salihi, farklı siyasi oluşumların petrol kaynakları üzerindeki mücadelesini "petrol savaşı" şeklinde niteleyerek, şöyle dedi:

"Kerkük petrolü Beyci'den Raşidiyye'ye, ardından Hanekin ve oradan da İran'a taşınmak isteniyor. Kerkük petrol boru hattını ayrıca güneye Basra'ya bağlamak istiyorlar. Bölgemizde petrol savaşı yaşanıyor. Petrol bizim ama ateşi bizi (Türkmenleri) yakıyor. Kerkük petrolünden Türkmenler olarak pay almak istiyoruz ancak buna gücümüz yetmiyor. Türkiye'nin desteğine ihtiyacımız var. Irak'ta petrol ve gaz konusu devletin değil, siyasi partilerin elinde. 2003 öncesinde Kerkük petrol şirketlerine Arap kökenlilerin, 2003 sonrası da çok sayıda Kürt kökenlinin ataması yapıldı. Enerji alanında seçkin insanlara sahip Türkmenler bundan mahrum bırakıldı. Kerkük'te rafineri kurulması da engelleniyor. Bu gerçekleşirse Kerkük halkı bundan yarar sağlayabilir ve kazancı Bağdat yönetimine de dönebilir."

-"PKK'nın Kerkük'te varlığı Türkmenler için tehlike"

"Kerkük'teki petrol mücadelesi kenti yangın yerine çevirir." uyarısında bulunan ITC Başkanı, "Ekonomik sıkıntısı bulunan, arazileri ellerinden alınmış ve silahlı gücü olmayan Türkmenler, tarihin en kara günlerini yaşıyor, dünya da buna sessiz kalıyor." dedi.

Terör örgütü PKK'nin Kuzey Irak'taki faaliyetlerinin bölgedeki Türkmen nüfus için tehdit oluşturmaya başladığından bahseden Salihi, "PKK terör örgütünün Kerkük havalimanına yerleşmesi, kente bağlı Dakuk ve Tuzhurmatu bölgelerinde bulunması, Türkmenler açısından ciddi tehdit ve tehlike oluşturuyor. Bunların ITC içerisinden insan kaçırması da tehlikenin göstergesidir." diye konuştu.

Irak'ta Türkmenlerin can güvenliğinin tehlikede olduğuna dikkati çeken Türkmen lider, "Daha önce 3 defa suikasttan kurtuldum. Aynı tehdit ben ve aileme karşı halen mevcut. Tüm Türkmenlerin can güvenliği tehlikede. Bunun için kendi imkanlarımızla tedbirler alıyoruz ama yeterli olmuyor." ifadelerini kullandı.

Irak'ın Musul kentinde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonlarına da değinen Salihi, Irak'ın terörle mücadele birimleri, ordu, federal polis gücü ve Haşdi Şabi'nin Musul'a bağlı Telafer bölgesini abluka altına aldığını ancak "kurtarılmasının askeri nedenlerle daha sonraya bırakıldığını" kaydetti.

Anadolu Haber Ajansı