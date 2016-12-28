"Kazakistan’a Türk yatırımı artacak"

ASTANA (AA) - Kazakistan Kazinvest Ulusal İhracat ve Yatırım Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Borisbiy Jangurazov, ülkedeki Türk yatırımcılara destek sağlandığını böylelikle Türkiye’den yatırım akımının artacağını düşündüğünü bildirdi.

Jangurazov, Kazmedia merkezinde düzenlenen basın toplantısında yaptığı konuşmada, son beş yılda Kazakistan’a çekilen doğrudan yatırım miktarının 50 milyar dolar olduğunu belirterek, “Ülkeye yılda ortalama 10 milyar dolarlık yatırım gerçekleştirildi." dedi.

Kazakistan’da önemli reformların hayata geçirildiğine işaret eden Jangurazov, yatırımcılar için tüm olumlu koşulların yaratıldığının altını çizdi.

Türkiye'nin Kazakistan’ın önemli ticari ve ekonomik ortağı olduğunu hatırlatan Jangurazov, “Kazakistan’da büyük Türk firmaları faaliyet gösteriyor. Yatırım çekmek için Türk hükümeti ile sıkı iş birliği içerisindeyiz. Yasal düzenlemeler başta olmak üzere Türk yatırımcılara tüm desteği sağlıyoruz ve yatırımların böylelikle daha da artacağını düşünüyoruz.” ifadelerini kullandı.

Tarım, gıda, kimya ve mühendislik alanlarında fırsatlar bulunduğunu kaydeden Jangurazov, ülkesinin tarım makineleri, elektrik donatımlarının yanı sıra tarım ürünleri üretiminde önemli potansiyele sahip olduğunu da söyledi.

Jangurazov, Kazakistan’da GDO’lu üretimin yasak olduğunu hatırlatarak, “Bu uygulama, bölgede büyük pazarı olan Çin’e organik ürünler satmamız açısından önem arz ediyor. Çalışmaları da bu yönde yoğunlaştırmaktayız" yorumunu yaptı.

Kazakistan'da bin 500'den fazla Türk şirketi faaliyet gösteriyor.

Anadolu Haber Ajansı