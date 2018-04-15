Katar da ‘İyi Çalışanlar Ülkesi’ Workinton’a Katıldı…

14 farklı lokasyonda, 12 bin 500 metrekare alanda coworking, sanal ofis, hazır ofis, toplantı salonu ve Kuluçka Merkezi hizmetleriyle 15 binden fazla üyeye ve 2 binden fazla şirkete hizmet veren Workinton, Ortak Çalışma Alanları sektörünün şube, metrekare, kullanıcı ve bünyesinde yer alan şirket sayısı bakımından lider markası konumunda yer alıyor.

Türkiye’de İstanbul, Ankara ve İzmir’in en prestijli noktalarında şubeleri, ABD’de San Diego’da iş birliği bulunan Workinton, mücevherattan gayrimenkul geliştirmeye, otomotivden portföy yatırımına birçok farklı sektörde 60 yılı aşan tecrübeye sahip Alfardan Group’la imzaladığı anlaşma ile Ortadoğu’nun parlayan yıldızı Katar’a giriş yaptı. Doha’da gerçekleşen Workinton, Alfardan Group işbirliği imza törenine Alfardan Group CEO’su Mr. Omar Alfardan, Workinton CEO’su Pınar Massena, Alfardan Group COO’su Mohammed Sleiman ve Workinton Katar Şube Müdürü Özgür Erçetin katıldı.



‘Katar’ın genç liderlerini teşvik ederek ülkedeki girişimcilik sektörünü hareketlendireceğiz’

Workinton CEO’su Pınar Massena, “Ortadoğu Pazarı’na Katar ekonomisinin lokomotif kuruluşlarından biri olan Alfardan Group ile birlikte girdik. Alfardan Group Türkiye’de ilk yatırımını İstanbul’da lüks bir butik otel projesi geliştirerek yapıyor. Alfardan Group ve Workinton işbirliği ile Mayıs ayında Katar Doha’daki ilk ofisimizi grubun ilk yatırımlarından olan Alfardan Center’da açacağız. Böylece Katar, Doha’da ‘İyi Çalışanlar Ülkesi’ Workinton’a katılmış olacak. Ortadoğu’da Gayrimenkul sektöründe 25 yılı aşkın süredir lider konumda olan Alfardan Group ile ikinci Workinton ofisimizi 2022 Dünya Kupası’na ev sahipliği yapacak olan Luseil şehrinde Burj Alfardan binasında açmayı planlıyoruz. Diğer yandan aynı grubun Umman’ın başkentiMaskat’ taki yatırımlarında daşube açmak üzere çalışmalarımızı başlattık” dedi.

Massena sözlerine şöyle devam etti: “Bölgede ilerleyen dönemlerde farklı çalışmalarımız da olacaktır. Startup’ları ve girişimcileri geleceğe ve global rekabete hazırladığımız Workinton Kuluçka Merkezi’mizin de Katar’da hayat bulmasını planlıyoruz”.

‘Workinton’u kendimize stratejik partner olarak seçtik’

Alfardan Group Başkanı ve CEO’su Omar Hussain Alfardan şunları söyledi: “Büyümenin kilit faktörlerinden biri olarak gördüğümüz yenilikçiliğe büyük değer veren bir grup olarak, Alfardan Properties’in Workinton ile yapmış olduğu son işbirliği, gayrimenkul piyasası için seçkin ürünler geliştirmek üzere verdiğimiz durmak bilmeyen çabanın kanıtı niteliğindedir. Workinton’ı, piyasadaki faaliyet alanımızı artırırken, bir yandan da Alfardan’ın ilkelerine uygun olarak kalite, mükemmeliyet ve lüksden ödün vermeden genişlettiğimiz ürün gamımız için işbirliği yaptığımız stratejik bir ortak olarak görüyoruz. Workinton ile ortaklığımızın, Katar’daki birlikte çalışma, sanal ofis ve toplantı salonu hizmetleri sektöründe önemli gelişmelere önayak olacağına güvenimiz tamdır.”



‘Dünyanın yeni cazibe merkezi Doha”



Katar'ın başkenti ve en büyük şehri olan Doha, son dönemde gerçekleştirilen projeler ve yatırımlarla Dubai ile yarışır hale geldi. 2022 yılında FIFA Dünya Kupası organizasyonuna da ev sahipliği yapacak olan Katar, organizasyonun 100 yıla yaklaşan tarihinde, Ortadoğu’daki ilk ev sahibi ülke olmanın haklı gururunu yaşayacak. Gelişen ve değişen Katar ekonomisi, Workinton ve Alfardan Group arasında gerçekleştirilen işbirliği açısından da büyük fırsatlar sunuyor. Katar, gerçekleştirdiği atılımlarla yerli ve yabancı yatırımcıların gözdesi olmaya devam ediyor.