Kaşagan'da 8-9 milyon ton petrol üretmeyi planlıyor

ASTANA (AA) -

Kazakistan Enerji Bakan Yardımcısı Magzum Mirzagaliyev, Kazmedia merkezinde düzenlediği basın toplantısında, bu yılın ekim ayında devreye giren Kaşagan petrol madeninde bugüne kadar 600 ton petrol ve 400 metreküp doğal gaz üretildiğini ifade ederek, üretimin yıl sonuna kadar petrolde 1 milyon tona, doğal gazda da 680 milyon metreküpe çıkacağını bildirdi.

Mirzagaliyev, gelecek yıl Kaşagan petrol sahasında 8-9 milyon ton petrol ve 5 milyar metreküp doğal gaz üretileceğini belirterek, 2041 yılına kadar 308 milyon ton petrol ve 211 milyar metreküp doğal gaz üretimi yapmayı planladıklarını kaydetti.

Ülke bütçesinin Kaşagan sahasından 2017'de 135 milyon dolar kazanacağını ifade eden Mirzagaliyev, "Petrol fiyatları ne kadar olursa olsun, Kaşagan sahası ülke bütçesi için kar getirecek. 2017 yılında petrolün varil fiyatını 50 dolar olarak hesapladığımızda ülke bütçesi 135 milyon dolar kazanacak." diye konuştu.

Kaşagan sahasında kazılabilir petrol rezervinin 2 milyar ton, doğal gaz rezervinin de 1,4 trilyon metreküp olduğu biliniyor. Kaşagan’da Kazakistan’ın yanı sıra İtalya, Hollanda, İngiltere, ABD, Fransa, Çin ve Japonya’dan büyük petrol ve doğal gaz şirketlerinden oluşan konsorsiyum da çalışıyor.





- Kaşagan petrol sahası

Kazakistan’ın Hazar denizi kıyısında yer alan Kaşagan'da, yapılan jeolojik araştırmalar sonucu 2000 yılında petrol bulundu. 2003-2012 döneminde denizde altyapı işleri yapılarak 2013 yılında maden devreye girdi. Maden, birkaç gün çalıştıktan sonra petrol borularındaki hidrokarbon sızıntısı nedeniyle durduruldu. Petrol borularının 3 yılda değiştirilmesinden sonra Kaşagan petrol sahası, bu yılın ekim ayında tekrar devreye alındı.

Enerji Bakanı Kanat Bozumbayev, Kaşagan petrol sahasında ilk petrolün eylül ayının sonunda alınmaya başladığını duyurmuştu.

Anadolu Haber Ajansı