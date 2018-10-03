Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 24°
parçalı az bulutlu
GÜNCEL EKONOMİ OTOVİTRİN DÜNYA SAĞLIK TEKNOLOJİ LOJİSTİK
BİST
98100
ALTIN
233.395
DOLAR
6.0275
STERLİN
7.8228
EURO
6.9718
banner287

Jack Ma: Dünya Ticaretinin Geleceği Küçük İşletmeler ve E-Ticarette

Jack Ma: Dünya Ticaretinin Geleceği Küçük İşletmeler ve E-Ticarette

03 Ekim 2018 Çarşamba 11:21
3433 Okunma
Jack Ma: Dünya Ticaretinin Geleceği Küçük İşletmeler ve E-Ticarette

Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ)  Genel Direktörü Roberto Azevedo ve Çin'in Alibaba Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Jack Ma, Salı günü katıldıkları toplantıda teknolojiden korkulmamasını, ticaret ve toplumu geliştirmek için teknolojinin kullanılması gerektiğini söyledi. 2018 DTÖ Kamu Forumu'nun açılış oturumunda konuşan konuşmacılardan biri olan Ma, “Teknolojiyi durduramıyoruz. Yapabileceğiniz tek şey onu kucaklamak.” dedi ve Dünya ticaretinin geleceğinin küçük işletmelerde ve e-ticaret olduğunu vurguladı.  Her yıl toplumsal konuları DTÖ’nün gündemine getiren forumun açılışında konuşan Azevedo ise “Dijital platformlarla daha fazla ticaret gerçekleşecek. Ürünleri teslim etmenin yeni yolları ortaya çıkacak ve yeni hizmet türleri oluşacak "dedi.

Birleşmiş Milletler tarafından Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri temsilcisi seçilen Ma'yı Azevedo, "zamanımızın en göze çarpan iş liderlerinden ve vizyonerlerinden biri" olarak nitelendirdi. Dört günlük forumun bu yılkı başlığı, “Ticaret 2030: Geleceğe Bir Bakış” olarak belirlendi.

Jack Ma yaptığı konuşmada “Önümüzdeki 30 yıl içinde küçük işletmelerin yüzde 80'i küreselleşmeden faydalanacak. 2030’da iş dünyasının yüzde 85’inden fazlası e-ticaret ağının bir parçası haline gelecek. Ticaretin yüzde doksan dokuzu çevrimiçi olacak ve ticaretin yüzde birinden daha azı çevrimdışı kalacak” dedi. Ma bugün dünya ticaretinin büyük bir kısmının konteynırlarla gerçekleştiğini ancak, 2020’de  ticaretin çoğunun paket ile yapılacağını da söyledi.

DTÖ Başkanı, Azevedo da DTÖ anlaşmalarında yer aldığı gibi, temel ilkelerin hala geçerli olduğuna inandığını vurguladı ve kuralların, açıklığın, işbirliğinin ve ayrımcılık yapmamanın önemine değindi.
 

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
ÇİN, DIŞ YATIRIM HACMİYLE DÜNYA İKİNCİSİ
ÇİN, DIŞ YATIRIM HACMİYLE DÜNYA İKİNCİSİ
ÇİN ORDUSUNDAN ABD'YE YAPTIRIM TEPKİSİ
ÇİN ORDUSUNDAN ABD'YE YAPTIRIM TEPKİSİ
Çin: ABD'ye karşılık vermek zorunda kaldık
Çin: ABD'ye karşılık vermek zorunda kaldık
Galeriler Videolar Yazarlar Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00pbx

    Copyright © by ekovitrin.com / haber@ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim