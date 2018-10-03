Jack Ma: Dünya Ticaretinin Geleceği Küçük İşletmeler ve E-Ticarette

Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) Genel Direktörü Roberto Azevedo ve Çin'in Alibaba Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Jack Ma, Salı günü katıldıkları toplantıda teknolojiden korkulmamasını, ticaret ve toplumu geliştirmek için teknolojinin kullanılması gerektiğini söyledi. 2018 DTÖ Kamu Forumu'nun açılış oturumunda konuşan konuşmacılardan biri olan Ma, “Teknolojiyi durduramıyoruz. Yapabileceğiniz tek şey onu kucaklamak.” dedi ve Dünya ticaretinin geleceğinin küçük işletmelerde ve e-ticaret olduğunu vurguladı. Her yıl toplumsal konuları DTÖ’nün gündemine getiren forumun açılışında konuşan Azevedo ise “Dijital platformlarla daha fazla ticaret gerçekleşecek. Ürünleri teslim etmenin yeni yolları ortaya çıkacak ve yeni hizmet türleri oluşacak "dedi.

Birleşmiş Milletler tarafından Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri temsilcisi seçilen Ma'yı Azevedo, "zamanımızın en göze çarpan iş liderlerinden ve vizyonerlerinden biri" olarak nitelendirdi. Dört günlük forumun bu yılkı başlığı, “Ticaret 2030: Geleceğe Bir Bakış” olarak belirlendi.

Jack Ma yaptığı konuşmada “Önümüzdeki 30 yıl içinde küçük işletmelerin yüzde 80'i küreselleşmeden faydalanacak. 2030’da iş dünyasının yüzde 85’inden fazlası e-ticaret ağının bir parçası haline gelecek. Ticaretin yüzde doksan dokuzu çevrimiçi olacak ve ticaretin yüzde birinden daha azı çevrimdışı kalacak” dedi. Ma bugün dünya ticaretinin büyük bir kısmının konteynırlarla gerçekleştiğini ancak, 2020’de ticaretin çoğunun paket ile yapılacağını da söyledi.

DTÖ Başkanı, Azevedo da DTÖ anlaşmalarında yer aldığı gibi, temel ilkelerin hala geçerli olduğuna inandığını vurguladı ve kuralların, açıklığın, işbirliğinin ve ayrımcılık yapmamanın önemine değindi.

